Суд заново рассмотрит «квартирное» дело с участием челябинского экс-депутата

Рассмотрение дела Советский райсуд назначил на 30 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заседание Советского райсуда Челябинска по делу о незаконном предпринимательстве экс-депутата Ленинского района Игоря Кирчанова состоится 30 ноября. Как следует из апелляционного постановления, суду предстоит решить вопрос с признанием пострадавшими еще нескольких человек, потерявших свое жилье.

«Постановление судьи Советского райсуда Челябинска от 14 июля 2022 года о возвращении прокурору уголовного дела в отношении Кирчанова Игоря Васильевича отменить. Уголовное дело передать на новое судебное разбирательство в тот же суд», — следует из документа апелляционной инстанции (имеется в распоряжении URA.RU).

В октябре 2021 года Советский районный суд Челябинска вынес в отношении Кирчанова обвинительный приговор. В суде установили, что как физлицо экс-депутат, возглавлявший ООО «Ломбард Виктори», выдавал жителям области деньги. Впоследствии, по условиям составленных договоров, заемщики лишались жилья. Люди получали одни суммы, а оставались должны бизнесмену значительно большие — таковы были санкции за задержки выплат.

Приговор отменили 5 апреля 2022 года, вернув дело на рассмотрение в суд первой инстанции. Там, в свою очередь, вернули дело в прокуратуру с формулировкой «об устранении препятствий его рассмотрения судом». Препятствия заключаются в том, что некоторых свидетелей изначально, как следовало, не признали потерпевшими, допустив к тому же ряд неточностей и пробелов в оформлении документов. Теперь судьям предстоит решить эти вопросы самостоятельно, не прибегая к разбирательству прокуратуры.

Потерпевшая Елена Панова сообщила URA.RU, что считает суть отмененного приговора верной. Сам Кирчанов, комментируя URA.RU происходящее, отметил: виновным себя не считает, а все договоры кредитования заключались добровольно. Также Кирчанов отметил, что не принимал решений о выселении, но инициировал иски в отношении пяти или шести должников. Суды иски удовлетворяли. В некоторых случаях (вроде дела пенсионеров из Коркино) выселением занималось лицо, выкупившее задолженность.

Как следует из приговора Советского райсуда годовой давности, потерпевшими по делу признаны 32 заемщика. Депутатского мандата Кирчанов лишился. Прокуратура в 2018 году выявила разночтения: в декларации не были внесены имущество и доходы от одалживания средств.