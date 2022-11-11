МИД РФ: Москва готова к переговорам с Киевом без всяких условий

11 ноября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Россия готова к переговорам, заявил Рябков Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, остальное зависит не от Москвы. Шансы на переговоры вырастут, если Украина получит соответствующие указания от Запада, приводит его комментарий РИА Новости. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией, так как она ставит много ультиматумов. При этом сам неоднократно озвучивал условия для переговоров с Москвой, в частности, возвращение к прежним границам и выплату репараций. Глава США Джо Байден назвал условием вывод войск РФ.

Россия готова к диалогу по Украине без предварительных условий. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, остальное зависит не от Москвы. Шансы на переговоры вырастут, если Украина получит соответствующие указания от Запада, приводит его комментарий РИА Новости. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов к переговорам с Россией, так как она ставит много ультиматумов. При этом сам неоднократно озвучивал условия для переговоров с Москвой, в частности, возвращение к прежним границам и выплату репараций. Глава США Джо Байден назвал условием вывод войск РФ.