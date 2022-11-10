10 ноября 2022

Водители златоустовской компании собрали деньги на помощь мобилизованным. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Златоусте на деньги бизнеса и сотрудников предприятий приобретают технику для мобилизованных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Группа водителей компании «Смарт» из Златоуста (Челябинская область) собрала около 70 тысяч рублей на поддержку мобилизованных. Средства передали в общий фонд помощи.

«Несколько человек пришли с собранными деньгами. Средства положили в общий фонд на закуп техники», — уточнили URA.RU в пресс-службе общественного движения «Наш Златоуст».

Общественное движение аккумулирует финансы и ведет работу по сбору финансов и снабжению мобилизованных земляков. Как сообщили URA.RU, деньги потратят на закуп техники.

Решения о конкретных видах помощи в Златоусте принимаются централизованно. Поддержку оказывают многие предприятия, в том числе коммунальные. Мэр Златоуста Максим Пекарский 11 ноября сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: сегодня воинам отправили электрогенераторы, амуницию, укрывные материалы и прочее. Градоначальник отметил: в этот раз удалось помочь также транспортом. В Донбасс отправились три «УАЗа», а для нужд Чебаркульской дивизии передали вместительный автобус.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.

Средства городских предприятий позволили Златоусту отправить на нужды мобилизованных четыре транспортных средства
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Группа водителей компании «Смарт» из Златоуста (Челябинская область) собрала около 70 тысяч рублей на поддержку мобилизованных. Средства передали в общий фонд помощи. «Несколько человек пришли с собранными деньгами. Средства положили в общий фонд на закуп техники», — уточнили URA.RU в пресс-службе общественного движения «Наш Златоуст». Общественное движение аккумулирует финансы и ведет работу по сбору финансов и снабжению мобилизованных земляков. Как сообщили URA.RU, деньги потратят на закуп техники. Решения о конкретных видах помощи в Златоусте принимаются централизованно. Поддержку оказывают многие предприятия, в том числе коммунальные. Мэр Златоуста Максим Пекарский 11 ноября сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: сегодня воинам отправили электрогенераторы, амуницию, укрывные материалы и прочее. Градоначальник отметил: в этот раз удалось помочь также транспортом. В Донбасс отправились три «УАЗа», а для нужд Чебаркульской дивизии передали вместительный автобус. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.
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