Водители златоустовской компании собрали деньги на помощь мобилизованным. Фото

11 ноября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

В Златоусте на деньги бизнеса и сотрудников предприятий приобретают технику для мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Группа водителей компании «Смарт» из Златоуста (Челябинская область) собрала около 70 тысяч рублей на поддержку мобилизованных. Средства передали в общий фонд помощи. «Несколько человек пришли с собранными деньгами. Средства положили в общий фонд на закуп техники», — уточнили URA.RU в пресс-службе общественного движения «Наш Златоуст». Общественное движение аккумулирует финансы и ведет работу по сбору финансов и снабжению мобилизованных земляков. Как сообщили URA.RU, деньги потратят на закуп техники. Решения о конкретных видах помощи в Златоусте принимаются централизованно. Поддержку оказывают многие предприятия, в том числе коммунальные. Мэр Златоуста Максим Пекарский 11 ноября сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: сегодня воинам отправили электрогенераторы, амуницию, укрывные материалы и прочее. Градоначальник отметил: в этот раз удалось помочь также транспортом. В Донбасс отправились три «УАЗа», а для нужд Чебаркульской дивизии передали вместительный автобус. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена. Средства городских предприятий позволили Златоусту отправить на нужды мобилизованных четыре транспортных средства Фото: страница М. Пекарского во «ВКонтакте» Машины «УАЗ» отправились в Донбасс Фото: страница М. Пекарского во «ВКонтакте» Автобус транспортировали в учебный центр Чебаркуля Фото: страница М. Пекарского во «ВКонтакте»

Группа водителей компании «Смарт» из Златоуста (Челябинская область) собрала около 70 тысяч рублей на поддержку мобилизованных. Средства передали в общий фонд помощи. «Несколько человек пришли с собранными деньгами. Средства положили в общий фонд на закуп техники», — уточнили URA.RU в пресс-службе общественного движения «Наш Златоуст». Общественное движение аккумулирует финансы и ведет работу по сбору финансов и снабжению мобилизованных земляков. Как сообщили URA.RU, деньги потратят на закуп техники. Решения о конкретных видах помощи в Златоусте принимаются централизованно. Поддержку оказывают многие предприятия, в том числе коммунальные. Мэр Златоуста Максим Пекарский 11 ноября сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте»: сегодня воинам отправили электрогенераторы, амуницию, укрывные материалы и прочее. Градоначальник отметил: в этот раз удалось помочь также транспортом. В Донбасс отправились три «УАЗа», а для нужд Чебаркульской дивизии передали вместительный автобус. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. В сентябре российские власти распорядились начать частичную мобилизацию, которая к настоящему моменту завершена.