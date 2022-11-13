Курганцев передумали судить за создание ОПГ из-за беременности обвиняемой

14 ноября 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

13 курганцев обвиняются в создании ОПГ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд отложил дело в отношении 13 курганцев, которых обвинили в создании ОПГ и мошенничестве. Подсудимых обвиняют в совершении около 600 преступлений. Однако облсуд отменил приостановку процесса и возобновил рассмотрение дела. Об этом сообщается в официальных документах на сайтах судов. В городском суде URA.RU пояснили, что уголовное дело рассматривается в отношении мошенничества с материнским капиталом организованной группой лиц. На сайте горсуда говорится, что одна из обвиняемых на момент суда была беременна из-за чего представители защиты просили перенести заседание. «Обжалуемым постановлением суда производство по уголовному делу приостановлено в связи с тяжелым заболеванием подсудимой до наступления возможности ее участия в судебном заседании. Суд сделал вывод о невозможности раздельного рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимых, которые обвиняются в совершении большого количества преступлений в составе преступного сообщества», — указано в судебном акте. Именно его отметил облсуд и возобновил процесс. Суд над курганцами продолжается с 2021 года. Новое заседание назначено на декабрь. Всего в деле в отношении 13 фигурантов рассматривается 598 преступлений, связанных с использованием материнского капитала. Ранее URA.RU писало, что четыре жителя Курганской области пойдут под суд за махинации с материнским капиталом на территории Тюменской области. Всего подозреваемые заключили 61 якобы фиктивный договор. На основе документов территориальное отделение Пенсионного фонда РФ перечислило на счета злоумышленников более 25 млн рублей.

Курганский городской суд отложил дело в отношении 13 курганцев, которых обвинили в создании ОПГ и мошенничестве. Подсудимых обвиняют в совершении около 600 преступлений. Однако облсуд отменил приостановку процесса и возобновил рассмотрение дела. Об этом сообщается в официальных документах на сайтах судов. В городском суде URA.RU пояснили, что уголовное дело рассматривается в отношении мошенничества с материнским капиталом организованной группой лиц. На сайте горсуда говорится, что одна из обвиняемых на момент суда была беременна из-за чего представители защиты просили перенести заседание. «Обжалуемым постановлением суда производство по уголовному делу приостановлено в связи с тяжелым заболеванием подсудимой до наступления возможности ее участия в судебном заседании. Суд сделал вывод о невозможности раздельного рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимых, которые обвиняются в совершении большого количества преступлений в составе преступного сообщества», — указано в судебном акте. Именно его отметил облсуд и возобновил процесс. Суд над курганцами продолжается с 2021 года. Новое заседание назначено на декабрь. Всего в деле в отношении 13 фигурантов рассматривается 598 преступлений, связанных с использованием материнского капитала. Ранее URA.RU писало, что четыре жителя Курганской области пойдут под суд за махинации с материнским капиталом на территории Тюменской области. Всего подозреваемые заключили 61 якобы фиктивный договор. На основе документов территориальное отделение Пенсионного фонда РФ перечислило на счета злоумышленников более 25 млн рублей.