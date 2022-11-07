Курганцев будут судить в Тюмени за крупные махинации с маткапиталом

07 ноября 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Четыре жителя Курганской области пойдут под суд за махинации с материнским капиталом на территории Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Курганцы подозреваются в хищении более 25 млн рублей. «В период с 2015 года по 2019 год фигуранты дела подыскивали находившихся в тяжелом материальном положении жительниц Тюменской области, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняли их заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Курганской области. После получения согласия они предлагали владельцам сертификатов разделить обналиченные денежные средства», — рассказали в ведомстве. Всего подозреваемые заключили 61 фиктивный договор. На основе документов территориальное отделение Пенсионного фонда РФ перечислило на счета злоумышленников более 25 млн рублей. Подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Тюмени.

Четыре жителя Курганской области пойдут под суд за махинации с материнским капиталом на территории Тюменской области. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. Курганцы подозреваются в хищении более 25 млн рублей. «В период с 2015 года по 2019 год фигуранты дела подыскивали находившихся в тяжелом материальном положении жительниц Тюменской области, получивших сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняли их заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Курганской области. После получения согласия они предлагали владельцам сертификатов разделить обналиченные денежные средства», — рассказали в ведомстве. Всего подозреваемые заключили 61 фиктивный договор. На основе документов территориальное отделение Пенсионного фонда РФ перечислило на счета злоумышленников более 25 млн рублей. Подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159.2, ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде Тюмени.