Блогер Некоглай расплакался в суде и попросил скорее себя выдворить из РФ

Блогер Некоглай (Николай Лебедев), который сделал пародию на российского бойца, расплакался в суде и попросил скорее себя выдворить из России в Молдавию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда.
«Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», — приводит его слова агентство. Блогер принял участие в заседании по видеосвязи. Как передают СМИ, он побрился и расплакался. Мосгорсуд утвердил его высылку.
Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить действия Некоглая по статье о публичной дискредитации ВС РФ. Некоглай выпустил ролик, в котором пародировал российского солдата, отбросившего от себя гранаты голыми руками. Позднее сообщалось, что боец ВС РФ выжил.
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