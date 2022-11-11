Блогер Некоглай расплакался в суде и попросил скорее себя выдворить из РФ

11 ноября 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Блогера решили депортировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер Некоглай (Николай Лебедев), который сделал пародию на российского бойца, расплакался в суде и попросил скорее себя выдворить из России в Молдавию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда. «Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», — приводит его слова агентство. Блогер принял участие в заседании по видеосвязи. Как передают СМИ, он побрился и расплакался. Мосгорсуд утвердил его высылку. Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить действия Некоглая по статье о публичной дискредитации ВС РФ. Некоглай выпустил ролик, в котором пародировал российского солдата, отбросившего от себя гранаты голыми руками. Позднее сообщалось, что боец ВС РФ выжил.

Блогер Некоглай (Николай Лебедев), который сделал пародию на российского бойца, расплакался в суде и попросил скорее себя выдворить из России в Молдавию. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из здания суда. «Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», — приводит его слова агентство. Блогер принял участие в заседании по видеосвязи. Как передают СМИ, он побрился и расплакался. Мосгорсуд утвердил его высылку. Ранее директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить действия Некоглая по статье о публичной дискредитации ВС РФ. Некоглай выпустил ролик, в котором пародировал российского солдата, отбросившего от себя гранаты голыми руками. Позднее сообщалось, что боец ВС РФ выжил.