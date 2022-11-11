Экономист Масленников: доходы россиян снизятся в 2023 году

11 ноября 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Уровень инфляции в России снижается, сказал Никита Масленников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Средняя зарплата и доходы россиян снижаются. К концу года отставание от уровня 2013 года составит более 10%, и тенденция сохранится. Об этом сообщил в беседе с URA.RU политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП в пределах 2,9-3,3%. По его словам, показатель может вернуться к докризисным значениям в течение двух лет. «В третьем квартале текущего года реально располагаемые доходы упали на 3,4%. Реальные денежные — на 2,4%. А реальные заработные платы за 8 месяцев упали на 1,5%. Эти тренды при таком прогнозируемом ВВП будут продолжаться. По реальным зарплатам мы закончим этот год с падением около 2%. По реально располагаемым доходам снижение, надеюсь, будет меньше 4% по году. Это означает ухудшение жизни. У нас по сравнению с 2013 годом было накоплено отставание по уровню реальных располагаемых доходов в 8%. По итогам это года оно будет уже больше 10%. Следующий год тоже ожидается кризисный. Боюсь, что все эти тренды экономической динамики будут находиться в отрицательной зоне», — сказал Никита Масленников. Он объяснил, что необходимо обращать внимание на то, что показатель реальных располагаемых доходов гораздо показательнее, чем зарплата. «Заработная плата по итогам сентября составила 62 200 рублей в среднем по России. Реально располагаемые доходы — более четкий показатель. Он шире. Помимо инфляции учитываются обязательные платежи, такие как ЖКХ, налоги, долги перед банками», — отметил экономист. Масленников подчеркнул, что не все показатели экономики сейчас падают. «Есть и позитивные тренды. Инфляция в годовом выражении снижается. Она меньше 13% по октябрю. Но эта тенденция будет греть душу до 1 декабря. Тогда нас ждет повышение ЖКХ. Это новый инфляционный импульс», — заключил эксперт.

Средняя зарплата и доходы россиян снижаются. К концу года отставание от уровня 2013 года составит более 10%, и тенденция сохранится. Об этом сообщил в беседе с URA.RU политолог, экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Ранее председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП в пределах 2,9-3,3%. По его словам, показатель может вернуться к докризисным значениям в течение двух лет. «В третьем квартале текущего года реально располагаемые доходы упали на 3,4%. Реальные денежные — на 2,4%. А реальные заработные платы за 8 месяцев упали на 1,5%. Эти тренды при таком прогнозируемом ВВП будут продолжаться. По реальным зарплатам мы закончим этот год с падением около 2%. По реально располагаемым доходам снижение, надеюсь, будет меньше 4% по году. Это означает ухудшение жизни. У нас по сравнению с 2013 годом было накоплено отставание по уровню реальных располагаемых доходов в 8%. По итогам это года оно будет уже больше 10%. Следующий год тоже ожидается кризисный. Боюсь, что все эти тренды экономической динамики будут находиться в отрицательной зоне», — сказал Никита Масленников. Он объяснил, что необходимо обращать внимание на то, что показатель реальных располагаемых доходов гораздо показательнее, чем зарплата. «Заработная плата по итогам сентября составила 62 200 рублей в среднем по России. Реально располагаемые доходы — более четкий показатель. Он шире. Помимо инфляции учитываются обязательные платежи, такие как ЖКХ, налоги, долги перед банками», — отметил экономист. Масленников подчеркнул, что не все показатели экономики сейчас падают. «Есть и позитивные тренды. Инфляция в годовом выражении снижается. Она меньше 13% по октябрю. Но эта тенденция будет греть душу до 1 декабря. Тогда нас ждет повышение ЖКХ. Это новый инфляционный импульс», — заключил эксперт.