Кудрин оценил состояние экономики РФ в ближайшие годы. Видео

Кудрин: несмотря на санкции, экономическая ситуация в России лучше, чем предполагалось

10 ноября 2022 в 20:17 Размер текста - 17 +

Кудрин отметил беспрецедентность санкционного режима против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций. Россию ожидает рост ВВП в течение двух лет. Об этом сообщил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. «Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», — поделился Кудрин в разговоре с RT. Он пояснил, что все это говорит о высокой гибкости российской экономики, а также о быстрой адаптации компаний к санкциям. «Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось», — подчеркнул председатель Счетной палаты. Он также спрогнозировал рост ВВП в течение двух лет и возвращение его к докризисным значениям. По мнению Кудрина, такой сценарий возможен, «если не произойдет никаких новых сложных событий». Он, однако, отметил, что «часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдет на следующий год», и назвал прогноз Минэкономразвития о сокращении экономики на 0,8% в 2023 году реалистичным. «Могут быть и более сложные сценарии с учетом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители», — предостерегает Кудрин. Страны Запада ввели в отношении России множество санкций после начала ей спецоперации на Украине. На их фоне глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее спрогнозировал падение ВВП России два года подряд.

Экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций. Россию ожидает рост ВВП в течение двух лет. Об этом сообщил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. «Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», — поделился Кудрин в разговоре с RT. Он пояснил, что все это говорит о высокой гибкости российской экономики, а также о быстрой адаптации компаний к санкциям. «Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось», — подчеркнул председатель Счетной палаты. Он также спрогнозировал рост ВВП в течение двух лет и возвращение его к докризисным значениям. По мнению Кудрина, такой сценарий возможен, «если не произойдет никаких новых сложных событий». Он, однако, отметил, что «часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдет на следующий год», и назвал прогноз Минэкономразвития о сокращении экономики на 0,8% в 2023 году реалистичным. «Могут быть и более сложные сценарии с учетом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители», — предостерегает Кудрин. Страны Запада ввели в отношении России множество санкций после начала ей спецоперации на Украине. На их фоне глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее спрогнозировал падение ВВП России два года подряд.