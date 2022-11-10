Кудрин оценил состояние экономики РФ в ближайшие годы. Видео

Кудрин: несмотря на санкции, экономическая ситуация в России лучше, чем предполагалось
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Всероссийский форум
Кудрин отметил беспрецедентность санкционного режима против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций. Россию ожидает рост ВВП в течение двух лет. Об этом сообщил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», — поделился Кудрин в разговоре с RT. Он пояснил, что все это говорит о высокой гибкости российской экономики, а также о быстрой адаптации компаний к санкциям. «Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось», — подчеркнул председатель Счетной палаты.

Он также спрогнозировал рост ВВП в течение двух лет и возвращение его к докризисным значениям. По мнению Кудрина, такой сценарий возможен, «если не произойдет никаких новых сложных событий». Он, однако, отметил, что «часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдет на следующий год», и назвал прогноз Минэкономразвития о сокращении экономики на 0,8% в 2023 году реалистичным. «Могут быть и более сложные сценарии с учетом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители», — предостерегает Кудрин.

Страны Запада ввели в отношении России множество санкций после начала ей спецоперации на Украине. На их фоне глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее спрогнозировал падение ВВП России два года подряд.

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Экономическая ситуация в России складывается «лучше, чем изначально предполагалось», несмотря на сильное негативное влияние западных санкций. Россию ожидает рост ВВП в течение двух лет. Об этом сообщил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин. «Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9-3,3%», — поделился Кудрин в разговоре с RT. Он пояснил, что все это говорит о высокой гибкости российской экономики, а также о быстрой адаптации компаний к санкциям. «Ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось», — подчеркнул председатель Счетной палаты. Он также спрогнозировал рост ВВП в течение двух лет и возвращение его к докризисным значениям. По мнению Кудрина, такой сценарий возможен, «если не произойдет никаких новых сложных событий». Он, однако, отметил, что «часть этой нагрузки по снижению ВВП перейдет на следующий год», и назвал прогноз Минэкономразвития о сокращении экономики на 0,8% в 2023 году реалистичным. «Могут быть и более сложные сценарии с учетом возможных ограничений в отношении продаж российской нефти или введения потолка цен на наши энергоносители», — предостерегает Кудрин. Страны Запада ввели в отношении России множество санкций после начала ей спецоперации на Украине. На их фоне глава банка «Открытие» Михаил Задорнов ранее спрогнозировал падение ВВП России два года подряд.
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