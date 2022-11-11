Ермак сообщил об обмене пленными

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Пленные вернулись домой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина обменялась пленными с Россией, домой вернулись 45 бойцов ВСУ. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак.

«Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он уточнил, что также Украине вернули тела погибших солдат.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Он также сообщал, что в рамках одного из обменов украинского плена в ДНР вернулся военный, которого считали погибшим.

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Украина обменялась пленными с Россией, домой вернулись 45 бойцов ВСУ. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. «Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он уточнил, что также Украине вернули тела погибших солдат. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Он также сообщал, что в рамках одного из обменов украинского плена в ДНР вернулся военный, которого считали погибшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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