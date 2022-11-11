Ермак сообщил об обмене пленными

11 ноября 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Пленные вернулись домой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина обменялась пленными с Россией, домой вернулись 45 бойцов ВСУ. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. «Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он уточнил, что также Украине вернули тела погибших солдат. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Он также сообщал, что в рамках одного из обменов украинского плена в ДНР вернулся военный, которого считали погибшим.

Украина обменялась пленными с Россией, домой вернулись 45 бойцов ВСУ. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак. «Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен — удалось освободить 45 воинов ВСУ», — написал Ермак в своем telegram-канале. Он уточнил, что также Украине вернули тела погибших солдат. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Россия вернет домой 107 российских военнопленных в ходе обмена с Украиной. Он также сообщал, что в рамках одного из обменов украинского плена в ДНР вернулся военный, которого считали погибшим.