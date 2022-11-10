Соратнику экс-мэра Челябинска отменили условный приговор

11 ноября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Сергея Репринцева обвиняют в том, он подписал документы на недостроенный ТРК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Областной суд 11 ноября отменил условный приговор бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд рассмотрел ходатайства прокуратуры и защиты Репринцева. По итогам приговор отменен. Материалы дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения в ином составе суда», — пояснили URA.RU в областном суде. Ранее экс-руководителя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева, работавшего при мэре Евгении Тефтелеве, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд 12 сентября приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска в 2017 году при главе Евгений Тефтелеве, с которым он познакомился во время совместной работы в Магнитогорске. Некоторое время Репринцев исполнял обязанности вице-мэра по строительству. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а через год стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в том, что он подписал в 2019 году разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенного ТРК на улице Ворошилова. Его бывший руководитель Тефтелев был задержан ФСБ и, впоследствии, осужден за взятки. Суд на Репринцевым стартовал в марте 2022 года.

Областной суд 11 ноября отменил условный приговор бывшему вице-мэру Челябинска Сергею Репринцеву по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Суд рассмотрел ходатайства прокуратуры и защиты Репринцева. По итогам приговор отменен. Материалы дела направлены в Центральный районный суд для рассмотрения в ином составе суда», — пояснили URA.RU в областном суде. Ранее экс-руководителя комитета градостроительства и архитектуры администрации Челябинска Сергея Репринцева, работавшего при мэре Евгении Тефтелеве, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Центральный районный суд 12 сентября приговорил его к полутора годам лишения свободы условно. Репринцев возглавил комитет по градостроительству мэрии Челябинска в 2017 году при главе Евгений Тефтелеве, с которым он познакомился во время совместной работы в Магнитогорске. Некоторое время Репринцев исполнял обязанности вице-мэра по строительству. Из мэрии он уволился в январе 2020 года, а через год стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в том, что он подписал в 2019 году разрешение на ввод в эксплуатацию недостроенного ТРК на улице Ворошилова. Его бывший руководитель Тефтелев был задержан ФСБ и, впоследствии, осужден за взятки. Суд на Репринцевым стартовал в марте 2022 года.