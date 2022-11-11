Большинство курганских туристов не планируют встречать Новый год за границей

Курганцы хотят встречать 2023 год в самых крупных городах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области, которые собираются отпраздновать Новый год за пределами своего региона, преимущественно хотят поехать в эти дни в Москву и Санкт-Петербург. При этом почти никто из региона не планирует встречать 2023 год за границей. Об этом представители местных компаний, связанных с туризмом, рассказали telegram-каналу «Курганистан».

«Горожане, которые не хотят отмечать праздник в регионе, чаще всего планируют поездки в Москву или Санкт-Петербург. Другие выбирают санатории Зауралья и поправляют здоровье. Мало кто планирует отправиться за границу: выбор стран сильно ограничен, и цены кусаются», — передают представители канала объяснение сотрудников турагентства Go! Touristic.

Руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов, по данным канала, также подтвердил, что клиенты его организации предпочитают проводить Новый год в Москве и Санкт-Петербурге. Он добавил, что курганские туристы в это время хотят поехать в Великий Устюг, на Алтай и в санатории Урала с новогодними программами.

Ранее стало известно, что в Кургане за последние годы резко выросло число туристов из Екатеринбурга. При этом, по словам начальника Туристско-информационного центра Кургана Екатерины Паньковой, число путешественников из Тюмени сильно снизилось.