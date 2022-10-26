В Кургане резко выросло число туристов из Екатеринбурга

26 октября 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Ранее среди жителей Урала в Курган чаще всего ездили тюменцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане за последние годы резко выросло число туристов из Екатеринбурга, при этом чисто путешественников из Тюмени сильно снизилось. Об этом URA.RU рассказала начальник Туристско-информационного центра Кургана Екатерина Панькова. «У нас очень изменился турист с 2019 года. Мы работали с потоком организованных туристов, это был Урал в первую очередь. У нас было очень много Тюмени, немного Екатеринбурга и Челябинска. С 2020 года у нас кардинально изменилась ситуация. В этом году организованных туристов было больше из Екатеринбурга. Очень мало людей из Тюмени. Активно едут из центральной части России, например Саратова», — сообщила Панькова. Она отметила, что, по последним данным, 30% туристов, которые посещают Курган — из Москвы и Московской области, примерно 15% — из Свердловской области и приблизительно по 8% — из Тюмени и Челябинска. По ее словам, такое большое количество туристов из Москвы и Московской области было связано дешевыми билетами в Курган. Панькова добавила, что в 2020 и 2021 году посещаемость Кургана выросла за счет индивидуальных туристов, которые ездят самостоятельно. В 2022 году организованных и индивидуальных туристов было примерно поровну. В июле стало известно, что в Кургане увеличился поток туристов. При этом в городе, по словам Паньковой, наблюдаются проблемы с необходимой инфраструктурой, количеством квалифицированных специалистов и качеством продвижения услуг.

В Кургане за последние годы резко выросло число туристов из Екатеринбурга, при этом чисто путешественников из Тюмени сильно снизилось. Об этом URA.RU рассказала начальник Туристско-информационного центра Кургана Екатерина Панькова. «У нас очень изменился турист с 2019 года. Мы работали с потоком организованных туристов, это был Урал в первую очередь. У нас было очень много Тюмени, немного Екатеринбурга и Челябинска. С 2020 года у нас кардинально изменилась ситуация. В этом году организованных туристов было больше из Екатеринбурга. Очень мало людей из Тюмени. Активно едут из центральной части России, например Саратова», — сообщила Панькова. Она отметила, что, по последним данным, 30% туристов, которые посещают Курган — из Москвы и Московской области, примерно 15% — из Свердловской области и приблизительно по 8% — из Тюмени и Челябинска. По ее словам, такое большое количество туристов из Москвы и Московской области было связано дешевыми билетами в Курган. Панькова добавила, что в 2020 и 2021 году посещаемость Кургана выросла за счет индивидуальных туристов, которые ездят самостоятельно. В 2022 году организованных и индивидуальных туристов было примерно поровну. В июле стало известно, что в Кургане увеличился поток туристов. При этом в городе, по словам Паньковой, наблюдаются проблемы с необходимой инфраструктурой, количеством квалифицированных специалистов и качеством продвижения услуг.