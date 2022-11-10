10 ноября 2022

Квартиры в Миассе по цене приблизились к жилью в Челябинске. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая набережная реки Миасс. Челябинск, река миасс, набережная реки миасс
Цены на недвижимость в Миассе существенно выросли за 5 лет Фото:

Квартиры в новостройках Миасса к концу 2022 года приблизились по цене к аналогичным предложениям в столице Челябинской области. Об этом рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Сейчас в Миассе цены на квартиры практически сравнялись с челябинскими. Средняя стоимость квадратного метра в Миассе на данный момент составляет 59 тысяч рублей, в Челябинске 61 тысячу рублей», — сообщила риелтор.

По ее словам, еще пять лет назад средняя цена квартир в новостройках Миасса составляла 28 тысяч рублей за квадрат. В Челябинске приобрести жилье было чуть сложнее — средняя цена за квадратный метр в новостройке доходила до 40 тысяч рублей. Повышение цен на квартиры в Миассе за последние пять лет риелтор связывает с повышенным спросом на недвижимость.

В Челябинске с начала октября 2022 года резко вырос спрос на квартиры-студии в новостройках площадью от 32 квадратных метров. Компактное жилье в Челябинске стало наиболее выгодным для вложения инвестиций.

В 2017 году средняя цена квартир в новостройках Миасса составляла 28 тысяч рублей за квадратный метр

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Квартиры в новостройках Миасса к концу 2022 года приблизились по цене к аналогичным предложениям в столице Челябинской области. Об этом рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Сейчас в Миассе цены на квартиры практически сравнялись с челябинскими. Средняя стоимость квадратного метра в Миассе на данный момент составляет 59 тысяч рублей, в Челябинске 61 тысячу рублей», — сообщила риелтор. По ее словам, еще пять лет назад средняя цена квартир в новостройках Миасса составляла 28 тысяч рублей за квадрат. В Челябинске приобрести жилье было чуть сложнее — средняя цена за квадратный метр в новостройке доходила до 40 тысяч рублей. Повышение цен на квартиры в Миассе за последние пять лет риелтор связывает с повышенным спросом на недвижимость. В Челябинске с начала октября 2022 года резко вырос спрос на квартиры-студии в новостройках площадью от 32 квадратных метров. Компактное жилье в Челябинске стало наиболее выгодным для вложения инвестиций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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