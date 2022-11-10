Квартиры в Миассе по цене приблизились к жилью в Челябинске. Инфографика

11 ноября 2022 в 18:27 Размер текста - 17 +

Цены на недвижимость в Миассе существенно выросли за 5 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квартиры в новостройках Миасса к концу 2022 года приблизились по цене к аналогичным предложениям в столице Челябинской области. Об этом рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Сейчас в Миассе цены на квартиры практически сравнялись с челябинскими. Средняя стоимость квадратного метра в Миассе на данный момент составляет 59 тысяч рублей, в Челябинске 61 тысячу рублей», — сообщила риелтор. По ее словам, еще пять лет назад средняя цена квартир в новостройках Миасса составляла 28 тысяч рублей за квадрат. В Челябинске приобрести жилье было чуть сложнее — средняя цена за квадратный метр в новостройке доходила до 40 тысяч рублей. Повышение цен на квартиры в Миассе за последние пять лет риелтор связывает с повышенным спросом на недвижимость. В Челябинске с начала октября 2022 года резко вырос спрос на квартиры-студии в новостройках площадью от 32 квадратных метров. Компактное жилье в Челябинске стало наиболее выгодным для вложения инвестиций. В 2017 году средняя цена квартир в новостройках Миасса составляла 28 тысяч рублей за квадратный метр

Квартиры в новостройках Миасса к концу 2022 года приблизились по цене к аналогичным предложениям в столице Челябинской области. Об этом рассказала URA.RU риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова. «Сейчас в Миассе цены на квартиры практически сравнялись с челябинскими. Средняя стоимость квадратного метра в Миассе на данный момент составляет 59 тысяч рублей, в Челябинске 61 тысячу рублей», — сообщила риелтор. По ее словам, еще пять лет назад средняя цена квартир в новостройках Миасса составляла 28 тысяч рублей за квадрат. В Челябинске приобрести жилье было чуть сложнее — средняя цена за квадратный метр в новостройке доходила до 40 тысяч рублей. Повышение цен на квартиры в Миассе за последние пять лет риелтор связывает с повышенным спросом на недвижимость. В Челябинске с начала октября 2022 года резко вырос спрос на квартиры-студии в новостройках площадью от 32 квадратных метров. Компактное жилье в Челябинске стало наиболее выгодным для вложения инвестиций.