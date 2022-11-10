В Ноябрьске (ЯНАО) торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«Сегодня на службу в рядах Вооруженных сил России отправились 72 ямальца. В воинских частях Новороссийска и Калининграда наши ребята многому научатся, окрепнут физически и морально», — отметили там.
В 2022 году ряды Вооруженных сил России пополнят 1000 призывников из ЯНАО, из которых 300 жители Ноябрьска. Провести ямальцев пришли: мэр города Алексей Романов, окружной военком Михаил Торовин, глава РЦПВ «Авангард» Эльвира Хайрутдинова, а также иерей Григорий Тиунов и Имам-хатыб Соборной мечети Мухаммад хазрат Мансуров.
Ранее сообщалось, что из Нового Уренгоя на службу отправится 170 человек. Призывная компания завершится к концу месяца. Ямальцев, попавших под осенний призыв, в зону СВО отправлять не будут.
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