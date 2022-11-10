В ЯНАО торжественно проводили на службу призывников. Фото

11 ноября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

На службу отправились 72 ямальца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня на службу в рядах Вооруженных сил России отправились 72 ямальца. В воинских частях Новороссийска и Калининграда наши ребята многому научатся, окрепнут физически и морально», — отметили там. В 2022 году ряды Вооруженных сил России пополнят 1000 призывников из ЯНАО, из которых 300 жители Ноябрьска. Провести ямальцев пришли: мэр города Алексей Романов, окружной военком Михаил Торовин, глава РЦПВ «Авангард» Эльвира Хайрутдинова, а также иерей Григорий Тиунов и Имам-хатыб Соборной мечети Мухаммад хазрат Мансуров. Ранее сообщалось, что из Нового Уренгоя на службу отправится 170 человек. Призывная компания завершится к концу месяца. Ямальцев, попавших под осенний призыв, в зону СВО отправлять не будут. Призывники из ЯНАО Пресс-служба администрации Ноябрьска

В Ноябрьске (ЯНАО) торжественно проводили новобранцев, попавших под осенний призыв. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. «Сегодня на службу в рядах Вооруженных сил России отправились 72 ямальца. В воинских частях Новороссийска и Калининграда наши ребята многому научатся, окрепнут физически и морально», — отметили там. В 2022 году ряды Вооруженных сил России пополнят 1000 призывников из ЯНАО, из которых 300 жители Ноябрьска. Провести ямальцев пришли: мэр города Алексей Романов, окружной военком Михаил Торовин, глава РЦПВ «Авангард» Эльвира Хайрутдинова, а также иерей Григорий Тиунов и Имам-хатыб Соборной мечети Мухаммад хазрат Мансуров. Ранее сообщалось, что из Нового Уренгоя на службу отправится 170 человек. Призывная компания завершится к концу месяца. Ямальцев, попавших под осенний призыв, в зону СВО отправлять не будут.