Военкомат ЯНАО сообщил дату отправки призывников в войска

Со станции Ноябрьск I отправят призывников Ямала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Молодых жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв, тожественно проводят 11 ноября в 16.00 со станции Ноябрьск I. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного военного комиссариата.

«Проводы призывников по всем правилам и традициям состоятся 11 ноября в 16.00. Мероприятие будет проходить на железнодорожной станции Ноябрьск I», — рассказали в комиссариате округа. Это ежегодное традиционное мероприятие, на котором будут присутствовать представители Минобороны, священнослужители и другие официальные лица.

Отправка первых групп призывников начнется уже завтра, 9 ноября. «Торжественные мероприятия по этому поводу не проводятся из-за малочисленности состава отправляемых на службу в армию», — пояснили в пресс-службе военкомата.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв в 2022 году, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщил окружной военный комиссар полковник Михаил Торовин.