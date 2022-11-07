07 ноября 2022

Военкомат ЯНАО сообщил дату отправки призывников в войска

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Отправка призывников на службу в Президентский полк (Кремлевский полк). Екатеринбург, армия, солдаты, призыв, призывники, отправка в армию, служба, военнослужащие, военная форма
Со станции Ноябрьск I отправят призывников Ямала Фото:

Молодых жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв, тожественно проводят 11 ноября в 16.00 со станции Ноябрьск I. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного военного комиссариата.

«Проводы призывников по всем правилам и традициям состоятся 11 ноября в 16.00. Мероприятие будет проходить на железнодорожной станции Ноябрьск I», — рассказали в комиссариате округа. Это ежегодное традиционное мероприятие, на котором будут присутствовать представители Минобороны, священнослужители и другие официальные лица.

Отправка первых групп призывников начнется уже завтра, 9 ноября. «Торжественные мероприятия по этому поводу не проводятся из-за малочисленности состава отправляемых на службу в армию», — пояснили в пресс-службе военкомата.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв в 2022 году, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщил окружной военный комиссар полковник Михаил Торовин.

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Молодых жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв, тожественно проводят 11 ноября в 16.00 со станции Ноябрьск I. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного военного комиссариата. «Проводы призывников по всем правилам и традициям состоятся 11 ноября в 16.00. Мероприятие будет проходить на железнодорожной станции Ноябрьск I», — рассказали в комиссариате округа. Это ежегодное традиционное мероприятие, на котором будут присутствовать представители Минобороны, священнослужители и другие официальные лица. Отправка первых групп призывников начнется уже завтра, 9 ноября. «Торжественные мероприятия по этому поводу не проводятся из-за малочисленности состава отправляемых на службу в армию», — пояснили в пресс-службе военкомата. Ранее URA.RU сообщало, что жителей ЯНАО, которые попали под осенний призыв в 2022 году, не отправят в зону специальной военной операции. Об этом сообщил окружной военный комиссар полковник Михаил Торовин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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