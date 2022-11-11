Сенатор Муратов перечислил места в Кургане, где побывали мощи Сергея Радонежского. Фото

Мощи Сергия Радонежского побывали в курганском правительстве и на оборонном заводе

11 ноября 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Ковчег с мощами Сергия Радонежского побывали на бывшем предприятии сенатора Муратова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, рассказал, в каких местах города побывали мощи преподобного Сергия Радонежского. Информация опубликована в telegram-канале сенатора. «Я летел в одном самолете с ковчегом. Сегодня мощи побывали в правительстве Курганской области, в исправительной колонии, в наших храмах, в центре социальной помощи семье и детям, в больницах, детском доме», — пишет Муратов. В том числе мощи привезли в храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, который расположен на территории предприятия «Курганприбор». Также сенатор поблагодарил митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова за то, что они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в Курганской области. До этого URA.RU писало, что 12 ноября в Кургане состоится крестный ход в рамках мероприятия «православие преподобного Сергия Радонежского — игумена земли Русской. В связи с этим с 10:30 до 13:30 будут перекрыты участки дорог: по ул. Володарского, по ул. Карла Маркса от ул. Володарского до ул. Ленина, а также по ул. Климова от ул. Пичугина до ул. Ленина. Сенатор Муратов (слева) сообщил, что мощи преподобного Сергия Радонежского побывали на территории предприятия «Курганприбор» Фото: telegram-канал сенатора Сергея Муратова Сотрудники «Курганприбора» приложились к святым мощам Фото: telegram-канал сенатора Сергея Муратова

Сенатор Сергей Муратов, представляющий в Совете Федерации Курганскую область, рассказал, в каких местах города побывали мощи преподобного Сергия Радонежского. Информация опубликована в telegram-канале сенатора. «Я летел в одном самолете с ковчегом. Сегодня мощи побывали в правительстве Курганской области, в исправительной колонии, в наших храмах, в центре социальной помощи семье и детям, в больницах, детском доме», — пишет Муратов. В том числе мощи привезли в храм Порт-Артурской иконы Божией Матери, который расположен на территории предприятия «Курганприбор». Также сенатор поблагодарил митрополита Курганского и Белозерского Даниила и губернатора Курганской области Вадима Шумкова за то, что они приложили большие усилия, чтобы мощи святого оказались в Курганской области. До этого URA.RU писало, что 12 ноября в Кургане состоится крестный ход в рамках мероприятия «православие преподобного Сергия Радонежского — игумена земли Русской. В связи с этим с 10:30 до 13:30 будут перекрыты участки дорог: по ул. Володарского, по ул. Карла Маркса от ул. Володарского до ул. Ленина, а также по ул. Климова от ул. Пичугина до ул. Ленина.