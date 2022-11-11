На курганском оборонном заводе набирают сотрудников более 12 специальностей

На КМЗ ищут опытных слесарей, сварщиков и токарей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оборонное предприятие «Курганский машиностроительный завод» (КМЗ) в Кургане набирает опытных сотрудников. Рабочие места продолжат появляться на заводе и в 2023 году. Соответствующая информация указана в telegram-канале губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

«КМЗ за третий квартал при поддержке правительства трудоустроил на работу дополнительно более 500 жителей области. До конца этого года и на следующий год открывается еще огромное количество вакансий», — пишет Шумков. По его словам, вакансии открыты по самым «ходовым» специальностям.

В том числе о поиске новых опытных сотрудников заявили в официальном аккаунте КМЗ в соцсети «ВКонтакте». «Предприятие набирает высококвалифицированных рабочих основных специальностей: токарей, фрезеровщиков, сварщиков, сверловщиков, операторов станков с ЧПУ», — указано в посте. Также заводу требуются контролеры, электромонтеры, слесари механосборочных работ, водители авто- и электротележек, огнеупорщики. Для инженеров-конструктов, -химиков, -технологов и -элеткроников есть интересные задачи.

Для кандидатов без опыта на заводе открыт лицензированный учебный центр. Всю информацию о вакансиях можно узнать в отделе кадров КМЗ: г. Курган, пр. Машиностроителей, 11-Б, 3 этаж, каб. 15. Обращаться можно по телефону 47-12-75 или 47-19-07.

Ранее URA.RU сообщало, что 11 ноября КМЗ посетили зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и представитель президента России в УрФО Владимир Якушев. Делегация провела контрольную проверку выпуска боевой техники и заслушала доклады исполнителей гособоронзаказа.