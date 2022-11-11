Из-за трубы с водоснабжением у свердловчанина прогнили полы в квартире Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионер из поселка Ключи возле Артемовского (Свердловская область) отключил водоснабжение половине дома из-за того, чтобы труба шла через его гостиную в квартире. Об этом рассказал пенсионер в соцсетях.

«Из-за проведенной трубы у меня сгнил весь пол. Я предлагал завести трубу через туалет, как и должно быть, но она проходит через гостиную», — рассказал пенсионер в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

По словам свердловчанина, предложение провести трубу с водоснабжением через туалет не поддержали жители дома, они опасаются, что из-за этого может обрушиться угол дома. На данный момент из-за произошедшего без воды остались четыре квартиры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Артемовского. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. Свердловчане жаловались, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии.