Свердловский пенсионер отключил воду половине дома из-за проблем в своей квартире. Видео

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Из-за трубы с водоснабжением у свердловчанина прогнили полы в квартире Фото:

Пенсионер из поселка Ключи возле Артемовского (Свердловская область) отключил водоснабжение половине дома из-за того, чтобы труба шла через его гостиную в квартире. Об этом рассказал пенсионер в соцсетях.

«Из-за проведенной трубы у меня сгнил весь пол. Я предлагал завести трубу через туалет, как и должно быть, но она проходит через гостиную», — рассказал пенсионер в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского».

По словам свердловчанина, предложение провести трубу с водоснабжением через туалет не поддержали жители дома, они опасаются, что из-за этого может обрушиться угол дома. На данный момент из-за произошедшего без воды остались четыре квартиры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Артемовского. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. Свердловчане жаловались, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии.

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Пенсионер из поселка Ключи возле Артемовского (Свердловская область) отключил водоснабжение половине дома из-за того, чтобы труба шла через его гостиную в квартире. Об этом рассказал пенсионер в соцсетях. «Из-за проведенной трубы у меня сгнил весь пол. Я предлагал завести трубу через туалет, как и должно быть, но она проходит через гостиную», — рассказал пенсионер в telegram-канале «Егоршинские вести из Артемовского». По словам свердловчанина, предложение провести трубу с водоснабжением через туалет не поддержали жители дома, они опасаются, что из-за этого может обрушиться угол дома. На данный момент из-за произошедшего без воды остались четыре квартиры. Корреспондент URA.RU отправил запрос в администрацию Артемовского. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что жители поселка под Екатеринбургом остались без света и воды. Свердловчане жаловались, что не могут зарядить телефоны и сходить в душ, а поставщик ресурсов постоянно переносит срок возобновления подачи электроэнергии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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