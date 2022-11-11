Бастрыкин поручил проверить пермские органы опеки на наличие неправомерных действий

Девочку забрали из семьи из-за ненадлежащего ухода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил проверить органы опеки Пермского края на наличие возможных неправомерных действий. Также он распорядился разобраться в ситуации, в которой пермячку с «эффектом бабушки» лишили опеки над внучкой, сообщается в telegram-канале Следственного комитета России.

«Главе ведомства будет доложено о возможных неправомерных действиях органов опеки в Пермском крае. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Головкину Д. В. предоставить доклад о ситуации», — цитирует поручение РИА Новости.

Ранее в Перми бабушку лишили опеки над внучкой из-за ненадлежащего ухода. На данный момент девочка находится в социально-реабилитационном центре. Женщина намерена оспорить решение органов опеки. Прокуратура Пермского края проведет проверку по факту изъятия ребенка из семьи.