ООН объявила дату отправки первой партии российских удобрений в Малави

ООН: первая поставка российских удобрений в Малави запланирована на ближайшую неделю

12 ноября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Делегация ООН и представители МИД РФ обсудили отправку российских удобрений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отправка первого корабля с российскими удобрениями в Малави запланирована на ближайшую неделю. Об этом говорится в официальном сообщении ООН по итогам встречи представителей организации с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. «Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Судна заблокированы в европейских портах. ООН также сообщила о выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся государства и о взаимодействии с частным сектором и странами — членами ООН. Ранее делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России.

Отправка первого корабля с российскими удобрениями в Малави запланирована на ближайшую неделю. Об этом говорится в официальном сообщении ООН по итогам встречи представителей организации с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. «Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Судна заблокированы в европейских портах. ООН также сообщила о выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся государства и о взаимодействии с частным сектором и странами — членами ООН. Ранее делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России.