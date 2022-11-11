ООН объявила дату отправки первой партии российских удобрений в Малави

Делегация ООН и представители МИД РФ обсудили отправку российских удобрений
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Отправка первого корабля с российскими удобрениями в Малави запланирована на ближайшую неделю. Об этом говорится в официальном сообщении ООН по итогам встречи представителей организации с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.
«Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Судна заблокированы в европейских портах.
ООН также сообщила о выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся государства и о взаимодействии с частным сектором и странами — членами ООН. Ранее делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России.
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