11 ноября 2022

ООН объявила дату отправки первой партии российских удобрений в Малави

ООН: первая поставка российских удобрений в Малави запланирована на ближайшую неделю
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Официальный сайт президента Украины. Москва, оон, украинские военные
Делегация ООН и представители МИД РФ обсудили отправку российских удобрений Фото:
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Отправка первого корабля с российскими удобрениями в Малави запланирована на ближайшую неделю. Об этом говорится в официальном сообщении ООН по итогам встречи представителей организации с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым.

«Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Судна заблокированы в европейских портах.

ООН также сообщила о выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся государства и о взаимодействии с частным сектором и странами — членами ООН. Ранее делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России.

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Отправка первого корабля с российскими удобрениями в Малави запланирована на ближайшую неделю. Об этом говорится в официальном сообщении ООН по итогам встречи представителей организации с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым. «Ожидается, что первое судно с удобрениями отправится в Малави в ближайшую неделю», — говорится в сообщении, передает ТАСС. Судна заблокированы в европейских портах. ООН также сообщила о выданных лицензиях и поставках удобрений в развивающиеся государства и о взаимодействии с частным сектором и странами — членами ООН. Ранее делегация ООН призвала страны ускорить снятие всех санкций с экспорта продовольствия и удобрений из России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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