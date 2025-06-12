Путин оценил состояние ядерного щита России

В День России президент Владимир Путин пригласил в Георгиевский зал Кремля 16 человек, чтобы вручить им золотые медали Героя труда и почетные знаки лауреатов Госпремий. Символично, что первым свою Звезду получил Юрий Диков из Снежинска — человек, который посвятил свою жизнь созданию ядерного оружия, укреплению ядерного щита страны. Сегодня он заверил собкора URA.RU: лучше не провоцировать Россию — она способна ответить, а нападение на ядерную державу не оправдывает никакие политические цели.
Церемония вручения государственных наград всегда волнительна и торжественна не только для тех, чьи заслуги признаны страной, но и для их родных, друзей и соратников. Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб рассказал URA.RU, что пришел поддержать своего заместителя в Союзе семей России Наталью Карпович. «Она, безусловно, заслужила эту Госпремию — „за выдающиеся заслуги в правозащитной деятельности“. Благодаря таким лидерам, людям, как Наталья Николаевна, у нас много реализуется интересных инициатив в плане поддержки многодетных семей, демографии», — уверен Гриб.
Под звуки президентского оркестра гости рассаживались в Георгиевском зале. На импровизированной сцене первыми появились солдаты Президентского полка в парадных мундирах. У каждого в руках — поднос с наградами: шесть золотых медалей «Герой труда РФ» и десять знаков лауреата Госпремии.
Одним из последних, буквально перед началом церемонии, в зал вошел помощник президента РФ Владимир Мединский. Журналисты кремлевского пула молниеносно обступили его, однако в такой день говорить об Украине и о переговорах Мединский отказался и поспешил занять свое место в первом ряду. К слову, сегодня у него действительно была роль не главного переговорщика: под его руководством, собственно, и работала комиссия, которая определила обладателей Госпремий за 2024 год.
«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин», — наконец объявил ведущий церемонии. Почетный караул распахнул тяжелые позолоченные двери, и из Александровского зала в Георгиевский вошел глава государства. Его приветствовали стоя, и все так и остались стоять, когда ведущий объявил имя первого награждаемого — физика-ядерщика из Снежинска Юрия Дикова, который посвятил ядерной защите России 65 лет. Позже Юрий Николаевич в разговоре с собкором URA.RU все же поправил — уже 66 лет.
Когда все Герои труда и лауреаты Госпремий заняли свои места на сцене, Путин начал свою речь. «День России, день нашей Родины.
Это великое слово вызывает в нас самые глубокие, сокровенные чувства, отзывается теплотой и любовью в наших сердцах, вдохновляет на высокие поступки и достижения, на созидание и победы», — сказал президент.
Путин говорил об уникальности природного богатства России, о ее многонациональности и самобытности, о поколениях россиян, преданных своему Отечеству. «Важно, что сегодня, когда мы отмечаем этот праздник и в то же время отвечаем на сложные вызовы, защищаем правду и справедливость, отстаиваем наши традиционные ценности, мы думаем о будущем, уверенно ставим перед собой масштабные цели развития, идем вперед и шаг за шагом достигаем новых высот, наращиваем индустриальную, технологическую и научную мощь России», — заявил Путин.
Буквально в нескольких словах он рассказал о каждом из тех, кто в эти минуты находился рядом с ним на сцене, и кому он вот-вот вручит заслуженные награды. «Своим трудом, знаниями, талантом, душевной щедростью вы утверждаете значимость образования, культуры, просвещения, научного и творческого поиска, — обратился он. –
Укреплению ядерного щита нашей страны посвятил свою жизнь физик Юрий Николаевич Диков. Он трудится в Снежинском ядерном центре уже 65 лет. Под его руководством разработано множество образцов техники, имеющей исключительное значение для обеспечения безопасности страны».
На груди Юрия Дикова, а также композитора Александра Зацепина, слесаря Тверского вагоностроительного завода Вячеслава Зинцова, тракториста Сулатнгирея Костоева, писателя Александра Проханова и главврача городской больницы Горловки (ДНР) Нелли Якуненко сегодня засверкали золотые медали «Герой труда РФ».
Знаки лауреата Госпремии президент вручил ученым и представителям творческих профессий, правозащитникам.
«Для развития нашей страны одинаково важен вклад как ученых, решающих задачи научного и технологического лидерства, так и мыслителей, подвижников, творцов, которые раскрывают нашу культурную самобытность, сберегают историческую память, нашу идентичность и ценностный суверенитет», — отметил Путин.
Говоря о той самой Наталье Карпович, которая защищает интересы многодетных семей, он сделал лирическое отступление. «Именно она была инициатором возрождения звания „Мать-героиня“, это ее заслуга. Помню, как три года назад она высказала эту идею на заседании Госсовета», — вспомнил Путин и поблагодарил женщину за настойчивость.
Карпович тут же показала, что настойчивости ей как раз не занимать. В ответном слове она сделала новое предложение Путину. «У нас в стране была еще одна награда — „Материнская слава“. Ее могли получить женщины, которые одни воспитывали детей и у которых мужья защищали Родину. Сегодня десятки семей, в которых детей в одиночку воспитывают не только мамы, но и папы, и они не могут получить „Мать-героиню“ или „Родительскую славу“.
Я очень надеюсь, что “Отцовская слава” и “Материнская слава” появятся у нас как моральная поддержка», — обратилась Карпович к президенту.
Одними из самых неожиданных стали слова завлабораторией Московского физико-технического института Максима Никитина. «В своей работе я показал, что самые слабые взаимодействия между молекулами позволяют хранить сложнейшую информацию. И точно так же наша культура множеством разных взаимодействий, воздействия на нас в течение всей жизни формирует удивительную способность человека — способность искренне получать удовольствие от творчества и исследований», — рассказал он.
87-летний Герой труда, физик-ядерщик Юрий Диков рассказал журналисту URA.RU, что ни разу за 66 лет работы не пожалел, что связал свою жизнь с атомной отраслью, работе над ядерным оружием. И сегодня, уверен Диков, Россия надежно защищена, потому что она готова и способна нанести ответный ядерный удар в случае нападения. «Но нападающий должен помнить, что этот удар несоизмерим ни с какими политическими целями. Что такое Хиросима? 20 килотонн.
Современное оружие – в сотни раз мощнее. Использовать его, нападать на ядерную державу – это безумие. Даже Северная Корея: у нее совсем немного ядерного оружия, но, уверяю вас, ее никто не тронет, потому что никто не сомневается, что корейцы готовы пожертвовать собой, они применят свое ядерное оружие», — убежден Диков.
Знаменитый ядерщик говорит, что молодежь в России хорошая, только вот уровень подготовки нужно подтягивать. «По сравнению с советским временем он заметно снизился», — посетовал Юрий Диков.
Если легенда ядерной отрасли России надеется на достойную смену, врач из Горловки, Герой труда Нелля Якуненко уверена, что сегодня рядом с ней — и молодые, и опытные врачи достойны такой же высокой награды. С 2014 года коллектив больницы работает под постоянными обстрелами со стороны ВСУ.
«Меня переполняет чувство гордости за себя, за свой коллектив, за свою трудовую Горловку, — призналась собкору URA.RU Нелля Николаевна. — У нас прифронтовой город, который сейчас, пока я с вами разговариваю, обстреливается и горит. Там мои дети, там мои сотрудники, там мои больные. И это — ежедневно. И я думаю: как можно это выдержать — жить в больнице, не отходя от операционного стола, принимая по 260 человек в сутки тяжелораненых? Ну, кто-то может еще так? Нет. Только русский человек может до последнего работать, до последнего биться и спасать людей. Так могут только русские люди».
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