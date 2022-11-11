Студентка из Тюмени победила в музыкальном проекте

Студентка из Тюменского государственного института культуры Кристина Тихонова стала победителем в национальном музыкальном проекте «Универвидение — 2022». Мероприятие создано при поддержке созданной по указу президента РФ Владимира Путина структуры АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает программа поддержки и развития творчества «Российская студенческая весна российского союза молодежи».
«Лучшим голосом студенчества на проекте «Универвидение — 2022» стала Кристина Тихонова из Тюменского государственного института культуры. На проекте она исполнила песню собственного сочинения «КПЗК» — сообщается на сайте. В качестве приза девушка получит продвижение своей песни соцсетью «ВКонтакте» и съемку музыкального клипа.
Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года студентка 6-го курса педиатрического факультета Тюменского медицинского университета Татьяна Кузнецова получила престижную премию за изобретение. Проект тюменской студентки вошел в десятку лучших на конкурсе из более чем 700 работ.
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