Студентка из Тюмени победила в музыкальном проекте

12 ноября 2022 в 02:47 Размер текста - 17 +

Девушка спела песню собственного сочинения Фото: Анна Майорова © URA.RU Студентка из Тюменского государственного института культуры Кристина Тихонова стала победителем в национальном музыкальном проекте «Универвидение — 2022». Мероприятие создано при поддержке созданной по указу президента РФ Владимира Путина структуры АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает программа поддержки и развития творчества «Российская студенческая весна российского союза молодежи». «Лучшим голосом студенчества на проекте «Универвидение — 2022» стала Кристина Тихонова из Тюменского государственного института культуры. На проекте она исполнила песню собственного сочинения «КПЗК» — сообщается на сайте. В качестве приза девушка получит продвижение своей песни соцсетью «ВКонтакте» и съемку музыкального клипа. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года студентка 6-го курса педиатрического факультета Тюменского медицинского университета Татьяна Кузнецова получила престижную премию за изобретение. Проект тюменской студентки вошел в десятку лучших на конкурсе из более чем 700 работ.

Студентка из Тюменского государственного института культуры Кристина Тихонова стала победителем в национальном музыкальном проекте «Универвидение — 2022». Мероприятие создано при поддержке созданной по указу президента РФ Владимира Путина структуры АНО «Россия — страна возможностей». Об этом сообщает программа поддержки и развития творчества «Российская студенческая весна российского союза молодежи». «Лучшим голосом студенчества на проекте «Универвидение — 2022» стала Кристина Тихонова из Тюменского государственного института культуры. На проекте она исполнила песню собственного сочинения «КПЗК» — сообщается на сайте. В качестве приза девушка получит продвижение своей песни соцсетью «ВКонтакте» и съемку музыкального клипа. Ранее URA.RU сообщало, что в декабре 2021 года студентка 6-го курса педиатрического факультета Тюменского медицинского университета Татьяна Кузнецова получила престижную премию за изобретение. Проект тюменской студентки вошел в десятку лучших на конкурсе из более чем 700 работ.