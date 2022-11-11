Жителя курганского города осудили за кражу денег у пенсионерки

12 ноября 2022 в 07:59 Размер текста - 17 +

Мужчину осудили на 5 лет и 9 месяцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель города Петухово Курганской области украл у пенсионерки, которой помогал по хозяйству, восемь тысяч рублей. Мужчина потратил их на алкоголь, продукты и сигареты, говорится в материалах о деле на сайте Петуховского районного суда Курганской области. «Женщина проживает одна. Она платила подсудимому 500 рублей за помощь по хозяйству. Зная, где лежат деньги, мужчина пришел к ней домой, когда там никого не было, и украл из ее кошелька восемь тысяч рублей. На украденные деньги он покупал алкоголь, сигареты и продукты в течение нескольких дней», — говорится в документе. Кража такой суммы была для женщины значительной, так как ее пенсия составляет в среднем 13 тысяч рублей, поэтому она практически осталась без денег на целый месяц. Мужчина сам пришел в полицию с повинной. Ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной и административной ответственности. Он нигде не работает. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года, позже изменив срок на 5 лет и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана потратил с найденной на улице банковской карты 636 рублей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. После примирения сторон наказание было отменено.

Житель города Петухово Курганской области украл у пенсионерки, которой помогал по хозяйству, восемь тысяч рублей. Мужчина потратил их на алкоголь, продукты и сигареты, говорится в материалах о деле на сайте Петуховского районного суда Курганской области. «Женщина проживает одна. Она платила подсудимому 500 рублей за помощь по хозяйству. Зная, где лежат деньги, мужчина пришел к ней домой, когда там никого не было, и украл из ее кошелька восемь тысяч рублей. На украденные деньги он покупал алкоголь, сигареты и продукты в течение нескольких дней», — говорится в документе. Кража такой суммы была для женщины значительной, так как ее пенсия составляет в среднем 13 тысяч рублей, поэтому она практически осталась без денег на целый месяц. Мужчина сам пришел в полицию с повинной. Ранее обвиняемого уже привлекали к уголовной и административной ответственности. Он нигде не работает. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на два года, позже изменив срок на 5 лет и 9 месяцев в исправительной колонии общего режима. Ранее URA.RU писало, что житель Кургана потратил с найденной на улице банковской карты 636 рублей. Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. После примирения сторон наказание было отменено.