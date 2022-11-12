Россиян предупредили о риске потерять свои дачные участки

«Дачная реновация» грозит владельцами дачных участков потерей земли

12 ноября 2022 в 09:03 Размер текста - 17 +

За потерю дачного участка может прийти мизерная компенсация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Владельцы дачных и садовых участков могут потерять свою землю из-за предложения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российского союза строителей (РСС) о передаче таких участков под проекты комплексного развития территорий. Об этом сообщил эксперт по недвижимости Алексей Кричевский. «Так называемая „дачная реновация“ создает для владельцев дачных и садовых участков угрозу лишиться собственности и получить за нее мизерную компенсацию», — цитирует Кричевского «Ридус». Он отметил, что в таком случае придется обращаться в суд, так как компенсация будет высчитываться из кадастровой стоимости дачных участков, которая не всегда соответствует рынку. Член отделения московской «Деловой России», основатель аналитического проекта «Перевложи» Николай Боткин не совсем согласен с таким мнением. Он считает, что корпорации, прежде всего, будут обращать внимание на брошенные или малозаселенные деревни, так как отдельно стоящие дачные участки выглядят не очень выгодно. «С точки зрения отдельно стоящих участков это будет неинтересно ни одной корпорации, потому что 10-20 соток — масштаб не тот», — заявил Боткин. Ранее представители РСПП и РСС обратились в Минстрой РФ с инициативой использовать участки с частными и садовыми домами для комплексного развития территорий. Предполагается, что на месте участков в брошенных, малозаселенных деревнях или садовых хозяйствах можно будет строить коттеджные поселки, торговые центры или жилые комплексы.

Владельцы дачных и садовых участков могут потерять свою землю из-за предложения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Российского союза строителей (РСС) о передаче таких участков под проекты комплексного развития территорий. Об этом сообщил эксперт по недвижимости Алексей Кричевский. «Так называемая „дачная реновация“ создает для владельцев дачных и садовых участков угрозу лишиться собственности и получить за нее мизерную компенсацию», — цитирует Кричевского «Ридус». Он отметил, что в таком случае придется обращаться в суд, так как компенсация будет высчитываться из кадастровой стоимости дачных участков, которая не всегда соответствует рынку. Член отделения московской «Деловой России», основатель аналитического проекта «Перевложи» Николай Боткин не совсем согласен с таким мнением. Он считает, что корпорации, прежде всего, будут обращать внимание на брошенные или малозаселенные деревни, так как отдельно стоящие дачные участки выглядят не очень выгодно. «С точки зрения отдельно стоящих участков это будет неинтересно ни одной корпорации, потому что 10-20 соток — масштаб не тот», — заявил Боткин. Ранее представители РСПП и РСС обратились в Минстрой РФ с инициативой использовать участки с частными и садовыми домами для комплексного развития территорий. Предполагается, что на месте участков в брошенных, малозаселенных деревнях или садовых хозяйствах можно будет строить коттеджные поселки, торговые центры или жилые комплексы.