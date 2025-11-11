ФСБ пресекла попытку Германии перезахоронить солдат в Волгоградской области
ФСБ предотвратила информационно-пропагандистскую акцию ФРГ
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Немецкие спецслужбы пытались провести в Волгоградской области пропагандистскую акцию в год празднования 80-летия Победы. Однако попытка была предотвращена сотрудниками ФСБ, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
«Предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Отмечается, что такая акция была направлена на дискредитацию российской политики по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков.
По данным ФСБ, через посольство Германии в РФ и немецкую организацию Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями были незаконно эксгумированы останки солдат ФРГ, находившихся на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Волгоградской области. Планировалось, что перезахоронение произойдет на мемориальном комплексе «Россошки», а показывать процессию будут западные СМИ. Сделать это хотели в преддверии 9 мая — Дня Великой Победы. Представителю немецкой организации ФСБ РФ направила предостережение.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.