ФСБ пресекла попытку Германии перезахоронить солдат в Волгоградской области

Немецкие спецслужбы пытались провести в Волгоградской области пропагандистскую акцию в год празднования 80-летия Победы. Однако попытка была предотвращена сотрудниками ФСБ, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Предотвращена попытка правительства и спецслужб ФРГ проведения информационно-пропагандистской акции на территории региона», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Отмечается, что такая акция была направлена на дискредитацию российской политики по сохранению исторической памяти и недопущению героизации немецко-фашистских захватчиков.