Россия готовит ответ Европе на запрет многократных виз

Россия подготавливает ответные меры в связи с решением Европейского союза о запрете выдачи россиянам многократных виз. Об этом сообщил российский МИД. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что с самого начала предлагали провести консультации по инцидентам с беспилотниками в Европе. Однако не получили никакого отклика.