Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России
Солдаты отрабатывают тайную высадку на корабли и захват нефтяных вышек
Фото: NIDS/NATO Multimedia Library
Королевская морская пехота Великобритании проводит учения, сценарий которых включает захват нефтяных вышек у берегов России. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.
«Учения проходили на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и Западным блоком. В случае дальнейшей эскалации боевых действий ожидается нанесение ударов по российскому судоходству и нефтяной инфраструктуре», — пишет Military Watch Magazine. В маневрах участвуют спецназовцы 42-го и 47-го подразделений коммандос Королевской морской пехоты.
Солдаты отрабатывают тайную высадку на корабли и захват нефтяных вышек. Для проведения учений была создана специальная оперативная группа. Тренировка проводится в восточной части Балтийского моря — в непосредственной близости от российской границы.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои инициативы, официально называя их «сдерживанием агрессии». Однако в Москве такие действия воспринимают как угрозу. Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД России подчеркивают, что страна открыта к диалогу с НАТО на равноправной основе.
- Денис11 ноября 2025 17:56А они отработали массовый поход в туалет?из за своей наглости