Британия отрабатывает захват нефтяных вышек у берегов России

Солдаты отрабатывают тайную высадку на корабли и захват нефтяных вышек Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Королевская морская пехота Великобритании проводит учения, сценарий которых включает захват нефтяных вышек у берегов России. Об этом сообщает журнал Military Watch Magazine.

«Учения проходили на фоне растущей напряженности в отношениях между Россией и Западным блоком. В случае дальнейшей эскалации боевых действий ожидается нанесение ударов по российскому судоходству и нефтяной инфраструктуре», — пишет Military Watch Magazine. В маневрах участвуют спецназовцы 42-го и 47-го подразделений коммандос Королевской морской пехоты.

Солдаты отрабатывают тайную высадку на корабли и захват нефтяных вышек. Для проведения учений была создана специальная оперативная группа. Тренировка проводится в восточной части Балтийского моря — в непосредственной близости от российской границы.

