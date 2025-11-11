Мурашко объяснил закон о целевом обучении бюджетников-медиков

По словам министра Мурашко, закон позволит изменить проблемную ситуацию с обеспечением больниц медицинскими кадрами Фото: Роман Наумов © URA.RU

Закон о целевом обучении бюджетников-медиков изменит проблемную ситуацию с кадрами в российской медицине. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

«Кадровая проблема для здравоохранения является в числе трех наиболее значимых. Сегодняшнее решение действительно меняет ситуацию по обеспечению кадровыми медицинскими работниками системы здравоохранения», — сказал министр. Он добавил, что эта мера не эксклюзивна: в Беларуси имеются похожие нормы. Мурашко добавил, что в условиях современности такое решение актуально.