Общество

Образование

Мурашко объяснил закон о целевом обучении бюджетников-медиков

Мурашко: целевое обучение для бюджетников-медиков изменит ситуацию с кадрами
11 ноября 2025 в 17:43
По словам министра Мурашко, закон позволит изменить проблемную ситуацию с обеспечением больниц медицинскими кадрами

По словам министра Мурашко, закон позволит изменить проблемную ситуацию с обеспечением больниц медицинскими кадрами

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Закон о целевом обучении бюджетников-медиков изменит проблемную ситуацию с кадрами в российской медицине. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.

«Кадровая проблема для здравоохранения является в числе трех наиболее значимых. Сегодняшнее решение действительно меняет ситуацию по обеспечению кадровыми медицинскими работниками системы здравоохранения», — сказал министр. Он добавил, что эта мера не эксклюзивна: в Беларуси имеются похожие нормы. Мурашко добавил, что в условиях современности такое решение актуально.

Законопроект регламентирует условия целевого обучения медработников в ординатуре за счет бюджетных средств. Документ предусматривает, что обучающиеся на бюджетных местах или в рамках установленной квоты должны подписать договор о целевом обучении до момента прохождения итоговой аттестации. Все, что известно о новом законе — в материале URA.RU. 

