Мурашко объяснил закон о целевом обучении бюджетников-медиков
По словам министра Мурашко, закон позволит изменить проблемную ситуацию с обеспечением больниц медицинскими кадрами
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Закон о целевом обучении бюджетников-медиков изменит проблемную ситуацию с кадрами в российской медицине. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарном заседании Госдумы.
«Кадровая проблема для здравоохранения является в числе трех наиболее значимых. Сегодняшнее решение действительно меняет ситуацию по обеспечению кадровыми медицинскими работниками системы здравоохранения», — сказал министр. Он добавил, что эта мера не эксклюзивна: в Беларуси имеются похожие нормы. Мурашко добавил, что в условиях современности такое решение актуально.
Законопроект регламентирует условия целевого обучения медработников в ординатуре за счет бюджетных средств. Документ предусматривает, что обучающиеся на бюджетных местах или в рамках установленной квоты должны подписать договор о целевом обучении до момента прохождения итоговой аттестации. Все, что известно о новом законе — в материале URA.RU.
