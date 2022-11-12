Fox News: соратники Байдена приблизились к контролю над сенатом США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. США, сша, капитолий, соединенные штаты америки, usa
Демократам осталось завладеть еще одним местом для сохранения контроля над сенатом Фото:
новость из сюжета
Выборы в Сенат США в 2022 году

После переизбрания в сенат от Аризоны демократа Марка Келли Демократической партии США осталось завладеть еще одним местом для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Сенатор-демократ Марк Келли выиграл переизбрание в Аризоне», — сказано в материале телеканала. В текущий момент Республиканская и Демократическая партия имеют по 49 мест в сенате. В случае победы республиканцев еще в одном штате и при складывающемся равенстве голосов 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту. Должность вице-президента США занимает член Демократической партии Камалла Харрис.

Ранее сообщалось, что партия республиканцев лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей США. Американист Юрий Рогулев выразил мнение, что партия демократов даже после выборов в конгресс может и дальше держать под своим контролем сенат, передает агентство Nation News. Президент США Джо Байден посчитал поражение Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс практически победой для себя, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

После переизбрания в сенат от Аризоны демократа Марка Келли Демократической партии США осталось завладеть еще одним местом для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Сенатор-демократ Марк Келли выиграл переизбрание в Аризоне», — сказано в материале телеканала. В текущий момент Республиканская и Демократическая партия имеют по 49 мест в сенате. В случае победы республиканцев еще в одном штате и при складывающемся равенстве голосов 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту. Должность вице-президента США занимает член Демократической партии Камалла Харрис. Ранее сообщалось, что партия республиканцев лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей США. Американист Юрий Рогулев выразил мнение, что партия демократов даже после выборов в конгресс может и дальше держать под своим контролем сенат, передает агентство Nation News. Президент США Джо Байден посчитал поражение Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс практически победой для себя, сообщает «Федеральное агентство новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...