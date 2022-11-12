Fox News: соратники Байдена приблизились к контролю над сенатом США

12 ноября 2022 в 10:11 Размер текста - 17 +

Демократам осталось завладеть еще одним местом для сохранения контроля над сенатом Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Выборы в Сенат США в 2022 году После переизбрания в сенат от Аризоны демократа Марка Келли Демократической партии США осталось завладеть еще одним местом для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Сенатор-демократ Марк Келли выиграл переизбрание в Аризоне», — сказано в материале телеканала. В текущий момент Республиканская и Демократическая партия имеют по 49 мест в сенате. В случае победы республиканцев еще в одном штате и при складывающемся равенстве голосов 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту. Должность вице-президента США занимает член Демократической партии Камалла Харрис. Ранее сообщалось, что партия республиканцев лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей США. Американист Юрий Рогулев выразил мнение, что партия демократов даже после выборов в конгресс может и дальше держать под своим контролем сенат, передает агентство Nation News. Президент США Джо Байден посчитал поражение Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс практически победой для себя, сообщает «Федеральное агентство новостей».

После переизбрания в сенат от Аризоны демократа Марка Келли Демократической партии США осталось завладеть еще одним местом для контроля над верхней палатой. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Сенатор-демократ Марк Келли выиграл переизбрание в Аризоне», — сказано в материале телеканала. В текущий момент Республиканская и Демократическая партия имеют по 49 мест в сенате. В случае победы республиканцев еще в одном штате и при складывающемся равенстве голосов 50 на 50 решающий голос принадлежит вице-президенту. Должность вице-президента США занимает член Демократической партии Камалла Харрис. Ранее сообщалось, что партия республиканцев лидирует на промежуточных выборах в Палату представителей США. Американист Юрий Рогулев выразил мнение, что партия демократов даже после выборов в конгресс может и дальше держать под своим контролем сенат, передает агентство Nation News. Президент США Джо Байден посчитал поражение Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс практически победой для себя, сообщает «Федеральное агентство новостей».