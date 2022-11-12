Пятый канал показал видео подрыва моста на Каховской ГЭС

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Виды Антоновского моста. Херсон, антоновский мост
Мост неоднократно подвергался обстрелам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Появилось видео со взрывом моста в районе Каховской ГЭС в Херсоне. Эксклюзивные кадры опубликовал Пятый канал.

«Дорожное полотно и пролеты моста оказались разрушены. На видео попала яркая вспышка и сильный взрыв», — передает Пятый канал. Мост неоднократно подвергался атакам ВСУ. Украинцы обстреливали его с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

Возможное разрушение плотины Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ стало одной из причин вывоза мирного населения из Херсона и отвода российских войск на левый берег Днепра. Как отмечал командующий объединенной группировкой ВС РФ Сергей Суровикин, поток воды в этом случае создаст обширные зоны затопления и дополнительную угрозу для гражданского населения Херсона и российских солдат.

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Появилось видео со взрывом моста в районе Каховской ГЭС в Херсоне. Эксклюзивные кадры опубликовал Пятый канал. «Дорожное полотно и пролеты моста оказались разрушены. На видео попала яркая вспышка и сильный взрыв», — передает Пятый канал. Мост неоднократно подвергался атакам ВСУ. Украинцы обстреливали его с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Возможное разрушение плотины Каховской ГЭС в результате ударов ВСУ стало одной из причин вывоза мирного населения из Херсона и отвода российских войск на левый берег Днепра. Как отмечал командующий объединенной группировкой ВС РФ Сергей Суровикин, поток воды в этом случае создаст обширные зоны затопления и дополнительную угрозу для гражданского населения Херсона и российских солдат.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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