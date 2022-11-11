Челябинцев предупредили о вьюге и снегопадах

Жителей Челябинской области предупредили о предстоящей вьюге, которая накроет регион 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.
«13 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. Порывы ветра до 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-центре ЕДДС.
Кроме того, экстренное ведомство порекомендовало водителям быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим, а также дистанцию. Пешеходам стоит носить нескользящую обувь.
Ранее метеорологи пообещали обильные снегопады и похолодание до -16 градусов. Морозы ожидаются в регионе уже на следующей неделе.
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