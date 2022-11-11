11 ноября 2022

Челябинцев предупредили о вьюге и снегопадах

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
Область занесет мокрым снегом Фото:

Жителей Челябинской области предупредили о предстоящей вьюге, которая накроет регион 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона.

«13 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. Порывы ветра до 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-центре ЕДДС.

Кроме того, экстренное ведомство порекомендовало водителям быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим, а также дистанцию. Пешеходам стоит носить нескользящую обувь.

Ранее метеорологи пообещали обильные снегопады и похолодание до -16 градусов. Морозы ожидаются в регионе уже на следующей неделе.

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Жителей Челябинской области предупредили о предстоящей вьюге, которая накроет регион 13 ноября. Об этом сообщили в пресс-центре Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) региона. «13 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица, в горах местами сильная. Порывы ветра до 18 метров в секунду», — уточнили в пресс-центре ЕДДС. Кроме того, экстренное ведомство порекомендовало водителям быть предельно внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим, а также дистанцию. Пешеходам стоит носить нескользящую обувь. Ранее метеорологи пообещали обильные снегопады и похолодание до -16 градусов. Морозы ожидаются в регионе уже на следующей неделе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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