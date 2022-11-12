Эрдоган намерен провести переговоры с Путиным в ближайшие два-три дня

Наибольший интерес у Эрдогана вызывают шаги РФ по урегулированию конфликта на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен провести переговоры с главой России Владимиром Путиным в ближайшие два-три дня. Об этом заявил сам турецкий президент.
«За эти 2-3 дня, если я смогу с ним [президентом РФ Владимиром Путиным] связаться, у меня будет возможность поговорить о том, что он думает, какие шаги они предпримут», — передает слова Эрдогана CNN. Он добавил, что особенно интересно, какие меры Россия готова предпринять по урегулированию конфликта на Украине.
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