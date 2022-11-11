Пермяков предупреждают о мокром снеге и гололедице на дорогах

Жителей Пермского края предупреждают о неблагоприятных погодных условиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

О неблагоприятной погоде, которую ожидают на территории Прикамья, рассказали в ГУ МЧС России по Пермскому краю. Эта информация со ссылкой на метеоданные центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) содержится в раздел оперативной информации на сайте ведомства.

«13 ноября в Пермском крае ожидается облачная погода, на севере небольшие осадки (дождь и мокрый снег), на юге осадки, преимущественно в виде дождя, днем переходящего в мокрый снег. В отдельных районах региона возможно отложение мокрого снега и гололедица», — написано на сайте ведомства.

При этом в сообщении указано, что температура воздуха ночью и днем будет держаться примерно на одном уровне. От -1 до +4 градусов.

Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим. Им также следует корректировать маршруты движения, а по возможности и вовсе отказаться от дальних поездок.

О том, что в Перми ожидаются аномально теплые для ноября дни, URA.RU сообщало ранее. Погоду на территории формируют высотно теплые гребни и циклон, оказывающий влияние на регион.