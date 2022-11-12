Эрдоган обсудит с Зеленским условия мирных переговоров Киева с Москвой

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Эрдоган выступает посредником между Россией и Украиной Фото:

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что хочет переговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он намерен узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой.

«Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело (на посредничество Турции по Украине и перспективы мирных переговоров — ред.). Мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру», — передает слова Эрдогана CNN.

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что хочет переговорить с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он намерен узнать позицию Киева по мирным переговорам с Москвой. «Мы также переговорим с господином Зеленским и посмотрим, что они думают, как они смотрят на такое дело (на посредничество Турции по Украине и перспективы мирных переговоров — ред.). Мы, конечно, узнаем их мнение. И мы будем искать пути, чтобы понять, приведет ли это посредничество нас к миру», — передает слова Эрдогана CNN.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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