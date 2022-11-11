Челябинцы отправляют самые востребованные вещи на передовой

Больше всего нужны носки, перчатки и нижнее белье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Снежинска Челябинской области назвали самые востребованные вещи, которые всегда нужны военнослужащим на передовой. Перечень предметов активисты акции сообщили URA.RU.

«Всегда нужны носки с обязательным содержанием эластана (не 100% хлопчато-бумажные) фонарики, батарейки, походные плитки и газовые баллоны к ним, перчатки хозяйственные, утепленные, тактические (желательно черный цвет или хаки), нижнее белье. Также нужны черная изолента, кофе растворимый (но не в стекле), чай, письма и рисунки», — рассказала URA.RU участница сообщества «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте» Инна Молодых.

Ранее волонтеры передали в зону проведения спецоперации четыре рации, бинокль и прибор ночного видения. Сейчас эти предметы также востребованы, как и металлоискатели с генераторами, на которые продолжается сбор средств.

Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Активисты всех регионов организовывают сбор и доставку необходимых вещей своих земляков на фронт.