11 ноября 2022

Челябинцы назвали самые востребованные вещи на передовой. Фото

Челябинцы отправляют самые востребованные вещи на передовой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка мобилизованных из Калининского военкомата. Челябинск, призывники, амуниция, обмундирование, рюкзак, коврик, мобилизация, мобилизованные
Больше всего нужны носки, перчатки и нижнее белье Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Снежинска Челябинской области назвали самые востребованные вещи, которые всегда нужны военнослужащим на передовой. Перечень предметов активисты акции сообщили URA.RU.

«Всегда нужны носки с обязательным содержанием эластана (не 100% хлопчато-бумажные) фонарики, батарейки, походные плитки и газовые баллоны к ним, перчатки хозяйственные, утепленные, тактические (желательно черный цвет или хаки), нижнее белье. Также нужны черная изолента, кофе растворимый (но не в стекле), чай, письма и рисунки», — рассказала URA.RU участница сообщества «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте» Инна Молодых.

Ранее волонтеры передали в зону проведения спецоперации четыре рации, бинокль и прибор ночного видения. Сейчас эти предметы также востребованы, как и металлоискатели с генераторами, на которые продолжается сбор средств.

Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Активисты всех регионов организовывают сбор и доставку необходимых вещей своих земляков на фронт.

На фронте нужны перчатки и кофе не в стеклянных банках

Все главные новости Челябинской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/ACityThatSmog

Жители Снежинска Челябинской области назвали самые востребованные вещи, которые всегда нужны военнослужащим на передовой. Перечень предметов активисты акции сообщили URA.RU. «Всегда нужны носки с обязательным содержанием эластана (не 100% хлопчато-бумажные) фонарики, батарейки, походные плитки и газовые баллоны к ним, перчатки хозяйственные, утепленные, тактические (желательно черный цвет или хаки), нижнее белье. Также нужны черная изолента, кофе растворимый (но не в стекле), чай, письма и рисунки», — рассказала URA.RU участница сообщества «Снежинск: землякам на СВО» в соцсети «ВКонтакте» Инна Молодых. Ранее волонтеры передали в зону проведения спецоперации четыре рации, бинокль и прибор ночного видения. Сейчас эти предметы также востребованы, как и металлоискатели с генераторами, на которые продолжается сбор средств. Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Активисты всех регионов организовывают сбор и доставку необходимых вещей своих земляков на фронт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...