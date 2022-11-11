11 ноября 2022

ЮнАрмейцы Копейска собирают на передовую тепловизоры и вещи

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Встреча командования ЦВО с ветеранами ВС РФ в ОДО. Екатеринбург, армия, тепловизор, приборы, высокие технологии
Связь с передовой ЮнАрмейцы держат через представителей казачества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Воспитанники военно-патриотического движения «ЮнАрмия» из Копейска Челябинской области собирают на передовую тепловизоры, вещи и продовольствие. Транш будет отправлен через партнеров в Оренбургском казачестве. Об этом URA.RU рассказал руководитель движения Андрей Севостьянов.

«На передовую нужны тепловизоры — монокуляры. Чтобы по ночам вражеские диверсионные группы из состава частных военкомпаний не заходили и не резали наших ножами», — уточнил URA.RU Севостьянов.

Кроме традиционных теплых вещей активисты собирают тактические рюкзаки объемом от 30 до 50 литров, а также консервы, сладости, соусы и сигареты. Это уже второй транш посылок, которые собираются силами родителей и воспитанников «ЮнАрмии».

«Связь с передовой мы держим через представителей Оренбургского казачества. Они находятся под Чебаркулем. В ближайшее время все собранные вещи будут через них отправлены на Красный Лиман», — добавил URA.RU Севостьянов.

Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Жители многих регионов собирают для своих земляков на фронте необходимые вещи, в том числе одежду, медикаменты, спальные мешки.

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Воспитанники военно-патриотического движения «ЮнАрмия» из Копейска Челябинской области собирают на передовую тепловизоры, вещи и продовольствие. Транш будет отправлен через партнеров в Оренбургском казачестве. Об этом URA.RU рассказал руководитель движения Андрей Севостьянов. «На передовую нужны тепловизоры — монокуляры. Чтобы по ночам вражеские диверсионные группы из состава частных военкомпаний не заходили и не резали наших ножами», — уточнил URA.RU Севостьянов. Кроме традиционных теплых вещей активисты собирают тактические рюкзаки объемом от 30 до 50 литров, а также консервы, сладости, соусы и сигареты. Это уже второй транш посылок, которые собираются силами родителей и воспитанников «ЮнАрмии». «Связь с передовой мы держим через представителей Оренбургского казачества. Они находятся под Чебаркулем. В ближайшее время все собранные вещи будут через них отправлены на Красный Лиман», — добавил URA.RU Севостьянов. Спецоперация на Украине была объявлена в феврале. Жители многих регионов собирают для своих земляков на фронте необходимые вещи, в том числе одежду, медикаменты, спальные мешки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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