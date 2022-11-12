В Совфеде обвинили США в «циничном нарушении» ядерного соглашения

12 ноября 2022 в 15:50 Размер текста - 17 +

Константин Косачев заявил, что США перебрасывают ядерные бомбы в Европу Фото: Владимир Андреев © URA.RU США нарушают положения договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), так как перебрасывают в Европу ядерные авиабомбы. Такое заявление сделал зампредседателя Совфеда Константин Косачев. «При этом США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения ДНЯО. Фактически в последнее время натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными», — написал Косачев в своем telegram-канале. США перебрасывают в Европу ядерные авиабомбы B61-12, заявил он. По словам сенатора, доставка и установка на базах НАТО в Европе запланирована на декабрь. Он заявил, что это является нарушением второй статьи ДНЯО, согласно которой государства без ядерного оружия обязуются не принимать его передачу прямо или косвенно. США ускорили формирование более точной версии ядерной бомбы B61-12 на базах НАТО в Европе, сообщало ранее издание Politico. Издание сообщило, что это происходит из-за опасения использования Россией ядерного оружия на Украине. В Кремле, в свою очередь, заявляли о необходимости диалога с США по ядерному оружию. Также по информации Bloomberg, Россия и США планируют обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия.

США нарушают положения договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), так как перебрасывают в Европу ядерные авиабомбы. Такое заявление сделал зампредседателя Совфеда Константин Косачев. «При этом США через посредничество НАТО на протяжении последних лет цинично и беззастенчиво нарушают положения ДНЯО. Фактически в последнее время натовские перемещения ядерного оружия и его компонентов стали трансконтинентальными, трансграничными», — написал Косачев в своем telegram-канале. США перебрасывают в Европу ядерные авиабомбы B61-12, заявил он. По словам сенатора, доставка и установка на базах НАТО в Европе запланирована на декабрь. Он заявил, что это является нарушением второй статьи ДНЯО, согласно которой государства без ядерного оружия обязуются не принимать его передачу прямо или косвенно. США ускорили формирование более точной версии ядерной бомбы B61-12 на базах НАТО в Европе, сообщало ранее издание Politico. Издание сообщило, что это происходит из-за опасения использования Россией ядерного оружия на Украине. В Кремле, в свою очередь, заявляли о необходимости диалога с США по ядерному оружию. Также по информации Bloomberg, Россия и США планируют обсудить возобновление инспекций объектов ядерного оружия.