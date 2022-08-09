Песков: диалог по ядерному оружию с США необходим

Песков уточнил, что диалог по ядерному оружию с США необходим
Диалог по ядерному оружию с США необходим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Здесь время покажет, мы не получали конкретных предложений на этот счет, диалог необходим», — приводит корреспондент URA.RU слова Пескова.
Ранее зампостпреда РФ Андрей Белоусов указал на пустые слова Байдена о ядерном оружии. Также Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В свою очередь, США ответили России по поводу военного сотрудничества.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»