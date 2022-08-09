Песков: диалог по ядерному оружию с США необходим

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Песков уточнил, что диалог по ядерному оружию с США необходим Фото:

Диалог по ядерному оружию с США необходим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Здесь время покажет, мы не получали конкретных предложений на этот счет, диалог необходим», — приводит корреспондент URA.RU слова Пескова.

Ранее зампостпреда РФ Андрей Белоусов указал на пустые слова Байдена о ядерном оружии. Также Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В свою очередь, США ответили России по поводу военного сотрудничества.

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Диалог по ядерному оружию с США необходим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Здесь время покажет, мы не получали конкретных предложений на этот счет, диалог необходим», — приводит корреспондент URA.RU слова Пескова. Ранее зампостпреда РФ Андрей Белоусов указал на пустые слова Байдена о ядерном оружии. Также Россия призвала США показать готовность к переговорам по договоренностям о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В свою очередь, США ответили России по поводу военного сотрудничества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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