Украинский депутат напомнил США об уроках Второй Мировой войны

12 ноября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

США должны помнить историю Второй мировой войны, заявил депутат Верховной Рады Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нынешние и будущие американские законодатели должны помнить об уроках полученные из Второй мировой войны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Васюк. «Каждый ответственный политик знает и понимает, что международное право, система международной безопасности и в целом установленные границы не могут быть нарушены», — приводит Fox News слова Васюка. Депутат утверждает, что границы и принципы, установленные после Второй мировой, определили международный правопорядок. Ранее в стратегии по национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома говорилось, что главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Кроме того США не хотят новой «холодной войны» и формирования «жестких блоков». Также в тексте информационного бюллетеня по стратегии нацбезопасности сообщалось, что модернизация военной инфраструктуры и наращивание военных учений Россией в Арктике, заставляет США избегать лишних конфликтов с РФ в этом регионе.

Нынешние и будущие американские законодатели должны помнить об уроках полученные из Второй мировой войны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Васюк. «Каждый ответственный политик знает и понимает, что международное право, система международной безопасности и в целом установленные границы не могут быть нарушены», — приводит Fox News слова Васюка. Депутат утверждает, что границы и принципы, установленные после Второй мировой, определили международный правопорядок. Ранее в стратегии по национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома говорилось, что главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Кроме того США не хотят новой «холодной войны» и формирования «жестких блоков». Также в тексте информационного бюллетеня по стратегии нацбезопасности сообщалось, что модернизация военной инфраструктуры и наращивание военных учений Россией в Арктике, заставляет США избегать лишних конфликтов с РФ в этом регионе.