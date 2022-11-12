Украинский депутат напомнил США об уроках Второй Мировой войны

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США должны помнить историю Второй мировой войны, заявил депутат Верховной Рады Украины Фото:

Нынешние и будущие американские законодатели должны помнить об уроках полученные из Второй мировой войны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Васюк.

«Каждый ответственный политик знает и понимает, что международное право, система международной безопасности и в целом установленные границы не могут быть нарушены», — приводит Fox News слова Васюка. Депутат утверждает, что границы и принципы, установленные после Второй мировой, определили международный правопорядок.

Ранее в стратегии по национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома говорилось, что главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Кроме того США не хотят новой «холодной войны» и формирования «жестких блоков». Также в тексте информационного бюллетеня по стратегии нацбезопасности сообщалось, что модернизация военной инфраструктуры и наращивание военных учений Россией в Арктике, заставляет США избегать лишних конфликтов с РФ в этом регионе.

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Нынешние и будущие американские законодатели должны помнить об уроках полученные из Второй мировой войны. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Васюк. «Каждый ответственный политик знает и понимает, что международное право, система международной безопасности и в целом установленные границы не могут быть нарушены», — приводит Fox News слова Васюка. Депутат утверждает, что границы и принципы, установленные после Второй мировой, определили международный правопорядок. Ранее в стратегии по национальной безопасности США, опубликованной на сайте Белого дома говорилось, что главной задачей национальной безопасности США является защита американцев. Кроме того США не хотят новой «холодной войны» и формирования «жестких блоков». Также в тексте информационного бюллетеня по стратегии нацбезопасности сообщалось, что модернизация военной инфраструктуры и наращивание военных учений Россией в Арктике, заставляет США избегать лишних конфликтов с РФ в этом регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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