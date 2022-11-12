Глава МИД Украины предложил Лаврову просить о встрече с ним

12 ноября 2022 в 16:58 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров не просил о встрече, сообщил глава МИД Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов рассмотреть возможность встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сказал на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «Вы спрашиваете о господине Лаврове — он не просил о встрече, как это принято в дипломатии; если он это сделает, мы тщательно рассмотрим просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации», — цитирует Кулебу камбоджийская газета The Phnom Penh Post. Лавров прилетел в Пномпень на саммит АСЕАН 12 ноября, передает Nation News. У него запланированы встречи с коллегами из других стран. Делегации РФ и Украины неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к общему мнению и обсуждение было приостановлено. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Украиной. Лавров ранее так же сказал, что Россия не отказывается от обсуждения с другими странами, но «вменяемых инициатив» не было.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что готов рассмотреть возможность встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом он сказал на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). «Вы спрашиваете о господине Лаврове — он не просил о встрече, как это принято в дипломатии; если он это сделает, мы тщательно рассмотрим просьбу с учетом всех аспектов и реалий текущей ситуации», — цитирует Кулебу камбоджийская газета The Phnom Penh Post. Лавров прилетел в Пномпень на саммит АСЕАН 12 ноября, передает Nation News. У него запланированы встречи с коллегами из других стран. Делегации РФ и Украины неоднократно проводили переговоры после начала спецоперации, но не пришли к общему мнению и обсуждение было приостановлено. Президент РФ Владимир Путин выражал готовность к диалогу с Украиной. Лавров ранее так же сказал, что Россия не отказывается от обсуждения с другими странами, но «вменяемых инициатив» не было.