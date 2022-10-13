Лавров: Россия не напрашивается на переговоры

13 октября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

По словам Лаврова, ни одна из стран на данный момент не предлагает вменяемых инициатив Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия не напрашивается на переговоры с другими странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться — это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли», — сказал министр иностранных дел в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась ни от одного серьезного предложения провести контакты. «Вменяемых инициатив никто не предлагает», — заключил Лавров. Ранее Лавров заявлял о готовности Москвы рассмотреть предложение о переговорах с США. Он также отмечал открытость России для новых предложений по Украине. Однако президент США Джо Байден сообщил, что не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным.

Россия не напрашивается на переговоры с другими странами. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Все эти разговоры о том, кто хочет с нами встречаться, кто не хочет с нами встречаться — это они сами себя уговаривают. Мы никому не напрашиваемся, мы неоднократно об этом заявляли», — сказал министр иностранных дел в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась ни от одного серьезного предложения провести контакты. «Вменяемых инициатив никто не предлагает», — заключил Лавров. Ранее Лавров заявлял о готовности Москвы рассмотреть предложение о переговорах с США. Он также отмечал открытость России для новых предложений по Украине. Однако президент США Джо Байден сообщил, что не желает встречаться с президентом России Владимиром Путиным.