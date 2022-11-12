Медведев заявил, что РФ сражается с НАТО в одиночку

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Россия умеет уничтожать мощного врага в одиночку, заявил Дмитрий Медведев Фото:
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Российская Федерация в одиночку борется с НАТО и Западом. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной, что РФ и в одиночку умеет уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал Медведев в своем telegram-канале.

Ранее Медведев заявил, что существует риск войны НАТО с Россией. Он отметил, что последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта.

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Российская Федерация в одиночку борется с НАТО и Западом. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной, что РФ и в одиночку умеет уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал Медведев в своем telegram-канале. Ранее Медведев заявил, что существует риск войны НАТО с Россией. Он отметил, что последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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