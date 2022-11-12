Медведев заявил, что РФ сражается с НАТО в одиночку

Россия умеет уничтожать мощного врага в одиночку, заявил Дмитрий Медведев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская Федерация в одиночку борется с НАТО и Западом. Об этом заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной, что РФ и в одиночку умеет уничтожать мощного врага или вражеские союзы», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Ранее Медведев заявил, что существует риск войны НАТО с Россией. Он отметил, что последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта.
Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !