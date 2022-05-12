Медведев заявил о риске ядерной войны между Россией и НАТО

Дмитрий Медведев отметил, что необходимо думать о последствиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Существует риск войны НАТО с Россией, и последующее применение ядерного оружия будет катастрофой для всех сторон конфликта. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Накачивание странами НАТО Украины оружием, отправка туда наемников и проведение учений Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией. У такого конфликта всегда существует риск перехода в полноценную ядерную войну», — пояснил Медведев в своем telegram-канале.

Таким образом, он убежден, что необходимо думать о последствиях действий, пишет MK.RU . Зампред Совбеза убежден, что ядерная война станет «катастрофическим для всех сценарием».

Об угрозе ядерной войны страны Европы и США заговорили после начала вынужденной российской спецоперации на территории Украины. Министр обороны США Ллойд Остин признал, что российское ядерное оружие создает большие сложности для Штатов. При этом он назвал Россию и Китай главными угрозами для Вашингтона.

В свою очередь, замдиректора ДИП МИД РФ Алексей Зайцев уже прокомментировал, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, несмотря на то, что за это государство сражаются иностранные наемники и солдаты ВСУ. Некоторых из них тренировали силы Альянса, дополняет «Царьград». Также Украине регулярно поставляют иностранное вооружение.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.