11 ноября 2022
10 ноября 2022

Тюменец с ножом напал на двух женщин

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пытался ограбить двух женщин, угрожая ножом Фото:

В Тюмени мужчина, угрожая ножом, напал на пенсионерку и девушку. Неизвестный пытался ограбить тюменок. Об этом сообщили очевидцы.

«Неизвестный подкараулил пожилую женщину, зашел с ней в подъезд, а затем и в лифт (предварительно натянув на лицо маску). Там он вытащил нож и потребовал деньги», — сообщает портал «МегаТюмень» со ссылкой на очевидцев. Нападавший мужчина не получил деньги от пенсионерки и ушел. Через 20 минут он ограбил другую тюменку.

В пресс-службе регионального УМВД журналистам рассказали, что злоумышленник задержан. По факту нападений возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени педофил напал на дочь своей знакомой. Мужчина писал непристойности ребенку в социальных сетях.

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В Тюмени мужчина, угрожая ножом, напал на пенсионерку и девушку. Неизвестный пытался ограбить тюменок. Об этом сообщили очевидцы. «Неизвестный подкараулил пожилую женщину, зашел с ней в подъезд, а затем и в лифт (предварительно натянув на лицо маску). Там он вытащил нож и потребовал деньги», — сообщает портал «МегаТюмень» со ссылкой на очевидцев. Нападавший мужчина не получил деньги от пенсионерки и ушел. Через 20 минут он ограбил другую тюменку. В пресс-службе регионального УМВД журналистам рассказали, что злоумышленник задержан. По факту нападений возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени педофил напал на дочь своей знакомой. Мужчина писал непристойности ребенку в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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