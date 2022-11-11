Тюменец с ножом напал на двух женщин

В Тюмени мужчина, угрожая ножом, напал на пенсионерку и девушку. Неизвестный пытался ограбить тюменок. Об этом сообщили очевидцы.
«Неизвестный подкараулил пожилую женщину, зашел с ней в подъезд, а затем и в лифт (предварительно натянув на лицо маску). Там он вытащил нож и потребовал деньги», — сообщает портал «МегаТюмень» со ссылкой на очевидцев. Нападавший мужчина не получил деньги от пенсионерки и ушел. Через 20 минут он ограбил другую тюменку.
В пресс-службе регионального УМВД журналистам рассказали, что злоумышленник задержан. По факту нападений возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени педофил напал на дочь своей знакомой. Мужчина писал непристойности ребенку в социальных сетях.
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