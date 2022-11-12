Еврокомиссия дала Германии 225 млн евро на покупку бывшей «дочки» «Газпрома»

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ЕК дала Германии 225 млн евро для приобретения контроля над Немецкой компанией SEFE, сообщает официальный сайт Еврокомиссии Фото:

Европейская комиссия (ЕК) гармонизировала меру государственной поддержки Германии на 225,6 миллиона евро для приобретения страной 100% контроля над Немецкой компанией SEFE, бывшей Gazprom Germania. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

«Еврокомиссия утвердила германскую меру в размере 225,6 миллиона евро для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (немецкая компания). Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив „Газпром экспорт“, для обеспечения безопасности газоснабжения экономики Германии», — говорится в сообщении ЕК.

Кроме того в ЕК сообщается, что уставный капитал компании в 225,6 миллиона евро будет обнулен, «это фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера. Затем компания SEFE GmbH выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью, которые будут приобретены Германией.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сделал соответствующее заявление, что власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Также газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщила, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти».

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Европейская комиссия (ЕК) гармонизировала меру государственной поддержки Германии на 225,6 миллиона евро для приобретения страной 100% контроля над Немецкой компанией SEFE, бывшей Gazprom Germania. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии. «Еврокомиссия утвердила германскую меру в размере 225,6 миллиона евро для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (немецкая компания). Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив „Газпром экспорт“, для обеспечения безопасности газоснабжения экономики Германии», — говорится в сообщении ЕК. Кроме того в ЕК сообщается, что уставный капитал компании в 225,6 миллиона евро будет обнулен, «это фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера. Затем компания SEFE GmbH выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью, которые будут приобретены Германией. Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек сделал соответствующее заявление, что власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Также газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны сообщила, что министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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