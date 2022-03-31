ФРГ намерена национализировать «дочки» «Газпрома» и «Роснефти»

31 марта 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

ФРГ планирует национализацию «дочек» «Газпрома» и «Роснефти» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны. По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. «Высшие должностные лица (Минфина ФРГ — прим. URA.RU) работают над внутренней экспроприацией и национализацией немецких дочерних компаний российских энергетических компаний „Газпром“ и „Роснефть“», — пишет Handelsblatt. Сообщается, что речь идет о дочерних компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Министерство финансов Германии прорабатывает вопрос национализации немецких «дочек» «Газпрома» и «Роснефти». Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительственных кругах страны. По их информации, речь идет о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. «Высшие должностные лица (Минфина ФРГ — прим. URA.RU) работают над внутренней экспроприацией и национализацией немецких дочерних компаний российских энергетических компаний „Газпром“ и „Роснефть“», — пишет Handelsblatt. Сообщается, что речь идет о дочерних компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. 30 марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. По словам главы Минэкономики ФРГ Роберта Хабека, теперь власти будут мониторить ситуацию с газом. Германия ранее отказалась выполнять ультиматум президента России Владимира Путина по оплате газа. Путин ранее заявил, что страны, признанные Россией недружественными (прежде всего Европа и США), будут обязаны платить за газ в рублях. Это решение главы государства, согласно опросу ВЦИОМ, одобрили 76% россиян.