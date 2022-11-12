В Тюмени продается квартира с видом на набережную за 1,5 миллиона долларов. Фото

13 ноября 2022 в 07:32 Размер текста - 17 +

Дом находится возле Моста влюбленных, одной из достопримечательностей Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук Возле набережной реки Туры в Тюмени продается квартира за 90 млн рублей (около 1,48 млн долларов по курсу Центробанка РФ). Помещение также занимает весь этаж, о чем стало известно из объявления на сайте компании «Этажи». «Жилой дом люкс-класса находится в историческом центре города на улице Володарского, 3. Это одна из самых высоких точек на набережной, гарантирующая лучшие виды из окна на город и Туру. На этаже расположена только одна квартира», — написано в описании. Также сообщается, что новый владелец получит 5 комнат с общей площадью 209,4 квадратных метров. По словам риелторов, сам дом оснащен монитором диспетчера для отображения информации обо всех инженерных системах. Он позволяет мгновенно реагировать на внештатные ситуации, чтобы обеспечивать бесперебойную работу сетей. Ранее URA.RU сообщало, что возле набережной также продается коттедж по схожей стоимости. За 1,6 млн долларов можно приобрести четырехэтажный дом площадью 418 квадратных метров. Также в цену входит участок размером в 10 соток.

Возле набережной реки Туры в Тюмени продается квартира за 90 млн рублей (около 1,48 млн долларов по курсу Центробанка РФ). Помещение также занимает весь этаж, о чем стало известно из объявления на сайте компании «Этажи». «Жилой дом люкс-класса находится в историческом центре города на улице Володарского, 3. Это одна из самых высоких точек на набережной, гарантирующая лучшие виды из окна на город и Туру. На этаже расположена только одна квартира», — написано в описании. Также сообщается, что новый владелец получит 5 комнат с общей площадью 209,4 квадратных метров. По словам риелторов, сам дом оснащен монитором диспетчера для отображения информации обо всех инженерных системах. Он позволяет мгновенно реагировать на внештатные ситуации, чтобы обеспечивать бесперебойную работу сетей. Ранее URA.RU сообщало, что возле набережной также продается коттедж по схожей стоимости. За 1,6 млн долларов можно приобрести четырехэтажный дом площадью 418 квадратных метров. Также в цену входит участок размером в 10 соток.