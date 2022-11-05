В Тюмени продается коттедж возле набережной за 1,6 млн долларов. Фото

06 ноября 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Коттедж находится рядом с городской набережной Фото: Денис Моргунов © URA.RU В центре Тюмени на продажу выставлен коттедж за 100 миллионов рублей (порядка 1,6 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Недвижимость находится недалеко от набережной. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается четырехэтажный коттедж площадью 418 квадратных метров на участке 10 соток. Расположен на первой линии тюменской набережной на улице Кирова. Цена — 100 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Дом выполнен из кирпича. В нем есть гараж, спортивный зал, сауна и джакузи. Как отмечает продавец, у жильцов дома будет ключ, который позволит попасть на территорию набережной. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области продают базу отдыха на берегу озера. Площадь объекта составляет семь тысяч квадратных метров. За базу отдыха продавец требует 80 миллионов рублей.

В центре Тюмени на продажу выставлен коттедж за 100 миллионов рублей (порядка 1,6 млн долларов по курсу ЦБ РФ). Недвижимость находится недалеко от набережной. Соответствующее объявление опубликовано на площадке Avito. «Продается четырехэтажный коттедж площадью 418 квадратных метров на участке 10 соток. Расположен на первой линии тюменской набережной на улице Кирова. Цена — 100 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Дом выполнен из кирпича. В нем есть гараж, спортивный зал, сауна и джакузи. Как отмечает продавец, у жильцов дома будет ключ, который позволит попасть на территорию набережной. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области продают базу отдыха на берегу озера. Площадь объекта составляет семь тысяч квадратных метров. За базу отдыха продавец требует 80 миллионов рублей.