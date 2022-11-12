Юрист объяснила, кого нельзя лишать премии даже за плохую работу

Юрист Кудерко: нельзя оставить без премии сотрудника с окладом меньше МРОТ

13 ноября 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Если премия увеличивает зарплату до МРОТ, то она приравнивается к окладной части Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Работодатель не в праве лишить сотрудника премии даже за плохую работу, если она увеличивает размер оплаты до минимального размера (МРОТ). Об этом заявила юрист Елена Кудерко. «Если премия „увеличивает“ размер зарплаты работника до МРОТ, то она фактически приравнивается к окладной части, и работодатель не вправе лишить ее даже за плохую работу», — передает слова юриста издание «Прайм». Куденко добавила, что в случае лишения такой премии будет нарушен закон, согласно которому зарплата отработавшему рабочее время сотрудника должна быть не ниже МРОТ. Если работодатель с помощью премии увеличит зарплату сотрудника до уровня минимального размера оплаты труда, то такая премия приравнивается к окладной части. «При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд — оплата труда в размере не менее МРОТ», — заключила эксперт. Минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 279 рублей с 1 июня 2022 года. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РАПСИ.

Работодатель не в праве лишить сотрудника премии даже за плохую работу, если она увеличивает размер оплаты до минимального размера (МРОТ). Об этом заявила юрист Елена Кудерко. «Если премия „увеличивает“ размер зарплаты работника до МРОТ, то она фактически приравнивается к окладной части, и работодатель не вправе лишить ее даже за плохую работу», — передает слова юриста издание «Прайм». Куденко добавила, что в случае лишения такой премии будет нарушен закон, согласно которому зарплата отработавшему рабочее время сотрудника должна быть не ниже МРОТ. Если работодатель с помощью премии увеличит зарплату сотрудника до уровня минимального размера оплаты труда, то такая премия приравнивается к окладной части. «При таком способе оплаты труда работодатель не может лишить работника премии, поскольку будет нарушена одна из базовых конституционных гарантий права на труд — оплата труда в размере не менее МРОТ», — заключила эксперт. Минимальный размер оплаты труда увеличился до 15 279 рублей с 1 июня 2022 года. Соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, передает РАПСИ.