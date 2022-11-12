12 ноября 2022
11 ноября 2022

На челябинской трассе М5 снегопад остановил движение. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, трасса м5
Мокрый снег идет на трассе М5 в Челябинской области (фото из архива) Фото:

В районе хребта Уреньга на трассе М5 Челябинской области из-за мокрого снега образовались большие пробки. Водители ищут пути объезда, сообщают в соцсетях.

«Уреньга стоит в обе стороны. Едем через Миасс», — написала Галина Немчинова в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В других постах члены сообщества выложили фото и видео мокрого снега, который ухудшает видимость на трассе. Так, сильная пурга зафиксирована в районе Аши, на двухполосных участках дороги водители наблюдают снежную кашу.

Ранее синоптики предупреждали о мокром снеге и сильном ветре, которые ожидаются в регионе 13 ноября. Водителям посоветовали быть предельно внимательными.

На челябинском отрезке трассы М5 снег и каша

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В районе хребта Уреньга на трассе М5 Челябинской области из-за мокрого снега образовались большие пробки. Водители ищут пути объезда, сообщают в соцсетях. «Уреньга стоит в обе стороны. Едем через Миасс», — написала Галина Немчинова в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В других постах члены сообщества выложили фото и видео мокрого снега, который ухудшает видимость на трассе. Так, сильная пурга зафиксирована в районе Аши, на двухполосных участках дороги водители наблюдают снежную кашу. Ранее синоптики предупреждали о мокром снеге и сильном ветре, которые ожидаются в регионе 13 ноября. Водителям посоветовали быть предельно внимательными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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