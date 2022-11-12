В районе хребта Уреньга на трассе М5 Челябинской области из-за мокрого снега образовались большие пробки. Водители ищут пути объезда, сообщают в соцсетях.
«Уреньга стоит в обе стороны. Едем через Миасс», — написала Галина Немчинова в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
В других постах члены сообщества выложили фото и видео мокрого снега, который ухудшает видимость на трассе. Так, сильная пурга зафиксирована в районе Аши, на двухполосных участках дороги водители наблюдают снежную кашу.
Ранее синоптики предупреждали о мокром снеге и сильном ветре, которые ожидаются в регионе 13 ноября. Водителям посоветовали быть предельно внимательными.
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