На челябинской трассе М5 снегопад остановил движение. Фото, видео

13 ноября 2022 в 09:58 Размер текста - 17 +

Мокрый снег идет на трассе М5 в Челябинской области (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В районе хребта Уреньга на трассе М5 Челябинской области из-за мокрого снега образовались большие пробки. Водители ищут пути объезда, сообщают в соцсетях. «Уреньга стоит в обе стороны. Едем через Миасс», — написала Галина Немчинова в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В других постах члены сообщества выложили фото и видео мокрого снега, который ухудшает видимость на трассе. Так, сильная пурга зафиксирована в районе Аши, на двухполосных участках дороги водители наблюдают снежную кашу. Ранее синоптики предупреждали о мокром снеге и сильном ветре, которые ожидаются в регионе 13 ноября. Водителям посоветовали быть предельно внимательными. На челябинском отрезке трассы М5 снег и каша Денис Никольский, сообщество «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

В районе хребта Уреньга на трассе М5 Челябинской области из-за мокрого снега образовались большие пробки. Водители ищут пути объезда, сообщают в соцсетях. «Уреньга стоит в обе стороны. Едем через Миасс», — написала Галина Немчинова в сообществе «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». В других постах члены сообщества выложили фото и видео мокрого снега, который ухудшает видимость на трассе. Так, сильная пурга зафиксирована в районе Аши, на двухполосных участках дороги водители наблюдают снежную кашу. Ранее синоптики предупреждали о мокром снеге и сильном ветре, которые ожидаются в регионе 13 ноября. Водителям посоветовали быть предельно внимательными.